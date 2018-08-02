02.08.2018, 18:45

На Чудском озере запретили лов снастями-ловушками из-за массовой гибели рыбы


rus.delfi.ee
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Peipsi järves hukkub massiliselt kalu
Peipsi järves hukkub massiliselt kaluFoto: Delfi lugeja

С 4 по 13 августа на Чудском озере запрещена рыбная ловля снастями-ловушками в связи с массовой гибелью рыбы из-за жаркой погоды — соответствующий приказ подписал в четверг министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Лов сетями-ловушками признан фактором, дополнительно способствующим массовой гибели рыбы из-за высокой температуры воды в озере, передает rus.err.ee.

По оценке экспертов, гибельный для рыб недостаток кислорода возникает именно в тех слоях воды, в которых расположены ловушки, в результате в них погибает много молодой рыбы, которую в противном случае рыбаки выпустили бы обратно в озеро.

Сделанные в последние дни замеры показывают, что на глубине свыше пяти метров отсутствуют подходящие для жизнедеятельности рыб условия — содержание кислорода там слишком низкое.

На Теплом и Псковском озере запрет не действует, а на Чудском озере разрешено продолжать лов ставным неводом.

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