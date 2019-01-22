На Чудском озере разрешили доезжать на легких транспортных средствах почти до границы

Также разрешено выходить на лед Теплого и Псковского озер пешком и на легких транспортных средствах (мотосани, квадроциклы) на расстояние до 50 метров от временной контрольной линии.

Можно выходить на лед Нарвского водохранилища на легких транспортных средствах (общей массой не более 500 кг) на протяжении 2,5 км от порта Кулгу вверх по течению на расстояние до 600 метров от эстонского берега, но не ближе чем на 50 метров до временной контрольной линии.

В Ида-Вируском уезде, находясь на льду озера, запрещено подходить к устью рек и ручьев ближе чем на 500 метров и к истоку реки Нарва ближе чем на один километр.

По льду Нарвского водохранилища запрещено подходить к устьям рек и ручьев ближе чем на 200 метров.

В то же время запрещено выходить на лед на любых транспортных средствах на остров Салу и подходить в устью реки Выханду ближе чем на 200 метров. Запрещено выходить и на лед озера Паттина.