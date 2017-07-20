На благо учащихся, нуждающихся в поддержке, внесут изменения в организацию обучения

Министерство образования и науки отправило на обсуждение партнерам изменения в Закон об основной школе и гимназии. Цель изменений — оказывать лучшую поддержку учащимся с особыми образовательными потребностями, сообщает министерство.

Изменения позволят предложить подходящую поддержку всем учащимся с особыми образовательными потребностями, независимо от того, к какому типу относится школа и в чьем ведении она находится.

”У любого учащегося в процессе учебы может возникнуть потребность в дополнительной поддержке со стороны учителя или опорного специалиста, и она должна быть доступна незамедлительно. При существовавшей до сих пор системе, когда поддержка оказывалась на основе диагноза и распределения учащихся по спецклассам, не было возможности для гибкой и вовлекающей организации обучения”, — сказала министр Майлис Репс. По словам министра, цель изменений — обеспечить в будущем индивидуальный подход к каждому учащемуся, исходя из его потребностей в поддержке и принимая во внимание ее характер и объем.

При организации обучения будут исходить из потребности в поддержке и ее объема

Проводить оценку потребности в первичной поддержке и оказывать ее будет школа. Если поддержка окажется недостаточной и учащемуся требуется усиленная или специальная помощь, то со стороны привлекут экспертов в области образования, социальных служб или здравоохранения.

Также запланировано создание более гибких возможностей для формирования специальных классов или групп. В фокусе внимания — необходимость, характер и объем поддержки, а не тип спецкласса, имеющий ограничения по наполняемости.

Финансирование будет основываться на необходимости в поддержке. Запланировано оказывать большую финансовую поддержку местным самоуправлениям и содержателям частных общеобразовательных школ — более, чем на 20 миллионов, включая также субсидии на опорные услуги.

К созданию законопроекта привлечены все основные группы интересов и объединения специалистов. В обсуждениях законопроекта, проходивших с апреля по июнь, приняли участие Союз спецпедагогов Эстонии, Объединение логопедов Эстонии, Союз школьных психологов Эстонии, Объединение социальных педагогов Эстонии, Эстонская палата людей с ограниченными возможностями, Союз защиты детей, ЦУ Innove, министерство социальных дел, Союз городов Эстонии, Союз сельских самоуправлений Эстонии, Таллиннский департамент образования, Министерство финансов.