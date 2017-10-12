12.10.2017, 10:05

На берег вынесло спасательный круг затонувшего 23 года назад парома ”Эстония”


rus.delfi.ee
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На берег вынесло спасательный круг затонувшего 23 года назад парома ”Эстония”
Ekraanitõmmis

На берегу острова Юссарё, который находится близ города Таммисаари в Финляндии, обнаружен спасательный круг, который, скорее всего, когда-то находился на затонувшем 28 сентября 1994 года пароме ”Эстония”.

Спасательный круг нашли люди, которые подстригали розовые кусты около берега. Можно предположить, что он затонул вместо с кораблем на глубину в 80 метров, где он был раздавлен под давлением, а затем каким-то образом всплыл на поверхность.

Сейчас находка находится на зоологической станции Твярминне, принадлежащей Хельсинкскому университету.

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