15.06.2018, 21:46

На арестованном в порту Пальяссааре пароме "Петербург" меняется экипаж

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rus.delfi.ee
EST
"Peterburg" sadamas
"Peterburg" sadamasFoto: Taavi Sepp

В порту Пальяссааре стоит арестованное российское пассажирско-грузовое судно "Петербург" с экипажем на борту, а сегодня вечером на судне возобновилась подача воды и электричества, сообщает rus.err.ee.

Паром "Петербург" прибыл в Таллинн для проведения повторных ремонтных работ, и за неуплату долгов рижской судоремонтной компании, судовому агенту и собственнику причала паром по решению суда был арестован, передает "Актуальная камера".

Судно принадлежит фирме Black Sea Ferry & Investments, которая является судоходной компанией холдинга РЖД.

Мне 62 года. Найти работу довольно тяжело, потому что вторые механики обычно во всех компаниях иностранных до 45-50 лет, вот поэтому я здесь и сижу. А что я? Я пенсионер, у меня пенсия 8300 рублей (примерно 113 евро — прим. rus.err.ee). Как прожить на эту пенсию? Это только заплатить мне за квартиру. На питание и всё остальное этих денег не хватит. Буду искать другую работу", — говорит второй механик парома Юрий Синицын.

Подача электричества и воды будет возобновлена после частичного погашения долгов перед судоремонтной компанией и собственником причала.

Месяц простоя парома стоит 10 миллионов рублей, что эквивалентно 130 000 евро.

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