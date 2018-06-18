На арестованном в Эстонии ”Петербурге” дали электричество, экипажу стали выплачивать зарплату

На российском пароме ”Петербург”, которое было арестовано в Эстонии за долги и уже вторую неделю стоит в порту Пальяссааре, дали электричество.

Почти две недели экипаж пришвартованного судна жил без электричества. Как сообщил в понедельник Delfi капитан судна Николай Шашков, на пароме уже дали электричество. ”Пришла зарплата за февраль, март и апрель. За май пока аванс”, — рассказал Шашков.

По его словам, что будет с судном дальше, пока не известно. ”Для работы и полной отдачи нужен ремонт”, — констатировал капитан.

В Эстонии планировалось отремонтировать судно, но его арестовали. Ремонтные работы так и не начались. Долг, за которым последовал арест, возник в прошлом году во время стоянки в Риге.