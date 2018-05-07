07.05.2018, 20:53

На 102-м году жизни скончался хормейстер Роман Той


rus.delfi.ee
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Roman Toi
Roman ToiFoto: Tanel Meos

В понедельник в возрасте 101 года скончался организатор хоровой деятельности среди эстонской диаспоры, хормейстер, педагог и композитор Роман Той, сообщил портал новостей ERR.

Той родился в 1916 году в волости Кыо Вильяндиского уезда и в 1944 году эмигрировал в Германию, где в лагерях для беженцев руководил хорами, проводил концерты и небольшие праздники песни. В 1949 году Той переехал в Канаду, где стал душой хорового движения в эстонской диаспоре, преподавателем консерватории Торонто и руководителем ряда хоров.

Той окончил консерваторию университета Чикаго, королевскую консерваторию Торонто, Institute for Advanced Musical Studies в Монтрё (Швейцария) и университет Торонто.

На прошедшем непосредственно перед восстановлением независимости Эстонии в 1990 году XXI празднике песни Той был почетным руководителем праздника наряду с Густавом Эрнесаксом Рихардом Ритсингом.

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