На 102-м году жизни скончался хормейстер Роман Той

В понедельник в возрасте 101 года скончался организатор хоровой деятельности среди эстонской диаспоры, хормейстер, педагог и композитор Роман Той, сообщил портал новостей ERR.

Той родился в 1916 году в волости Кыо Вильяндиского уезда и в 1944 году эмигрировал в Германию, где в лагерях для беженцев руководил хорами, проводил концерты и небольшие праздники песни. В 1949 году Той переехал в Канаду, где стал душой хорового движения в эстонской диаспоре, преподавателем консерватории Торонто и руководителем ряда хоров.

Той окончил консерваторию университета Чикаго, королевскую консерваторию Торонто, Institute for Advanced Musical Studies в Монтрё (Швейцария) и университет Торонто.

На прошедшем непосредственно перед восстановлением независимости Эстонии в 1990 году XXI празднике песни Той был почетным руководителем праздника наряду с Густавом Эрнесаксом Рихардом Ритсингом.