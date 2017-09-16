Мярт Сультс покидает совет Горхолла из-за скандала вокруг граффити

Депутат Мярт Сультс после обсуждений с и.о. мэра Таллинна Таави Аасом решил покинуть совет Tallinna Linnahalli AS.
Сультс и Аас пришли к выводу, что в связи с возникшей ситуацией, чтобы не поставить под удар весь проект Горхолла в целом, Сультс должен покинуть совет.
Член правления Tallinna Linnahalli AS Кайа Яппинен просит городскую канцелярию провести по факту случившегося внутреннее расследование.
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