16.09.2017, 09:25

Мярт Сультс покидает совет Горхолла из-за скандала вокруг граффити

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Linnahalli seinamaalingu proovipesemine
Märt Sults Linnahalli seinamaalingu juures.Foto: Andres Putting

Депутат Мярт Сультс после обсуждений с и.о. мэра Таллинна Таави Аасом решил покинуть совет Tallinna Linnahalli AS.

Сультс и Аас пришли к выводу, что в связи с возникшей ситуацией, чтобы не поставить под удар весь проект Горхолла в целом, Сультс должен покинуть совет.

Член правления Tallinna Linnahalli AS Кайа Яппинен просит городскую канцелярию провести по факту случившегося внутреннее расследование.

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