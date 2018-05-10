10.05.2018, 11:27

Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики

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rus.delfi.ee
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Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilased
Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilasedFoto: Karli Saul

С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России.

Участники прошлогодней школы стали авторами рубрики ”Поколение D” на Delfi, многие из них продолжают писать, создали свои блоги и планируют дальше учиться журналистике в университете. ”Поколение D” продолжит свою работу и в этом году.

Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilased Foto: Karli Saul

Для участников Летней школы обучение и питание — за счет организаторов. Прибавьте к этому общение, новые знакомства и обмен опытом!

Цель Летней школы журналистики — дать новые знания и вдохновить будущих русскоязычных журналистов Эстонии. Воплощение программы стало возможным благодаря поддержке и финансированию со стороны Посольства Швеции в Эстонии и Шведского института.

Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilased Foto: Karli Saul
Программа — даты и темы:
11 июня: Советы и секреты: как написать статью — Андрей Титов, главный редактор ”МК-Эстонии” и ведущий телеканала ETV+, имеет 10-летний опыт преподавания в Таллиннском университете. За 20 лет работы журналистом приобрел опыт во всех видах СМИ — радио, телевидение, печать, онлайн.

12 июня: Введение в журналистику — Константин Бенюмов, журналист и редактор Meduza. В журналистике с 2005 года. Писал для крупнейших российских изданий, включая "Коммерсантъ", РБК и "Ленту.ру".

13 июня: Техника создания видеосюжетов и ведения интервью — Евгения Волохонская-Сауманн, журналист и редактор нескольких программ на ETV+. В тележурналистике с 2004 года. Была ответственным редактором дискуссионных передач на ETV2 — "Суд присяжных" и "Треугольник".

14 июня: Проверка достоверности фактов — Солвита Денис-Лиепниеце, доцент Видземской высшей школы, журналист.

15 июня: День в редакции портала Delfi, встреча с главным редактором RusDelfi Дмитрием Кукушкиным и церемония вручения дипломов.

Место: занятия пройдут в конференц-зале гостиницы Susi (Peterburi tee 48) и в редакции портала Delfi (Narva mnt 13).

ТОП

Занятия будут проходить с 9:00 до 16:30 с перерывом на обед и кофе-паузы.

Участники: 20 молодых людей из Таллинна в возрасте 15-17 лет, чьи заявки будут отобраны.

Обучение в Летней школе пройдет на русском языке.

Время подачи заявок: до 31 мая 2018 (включительно)

Форма подачи заявки — здесь.

Результаты отбора заявок будут объявлены 5 июня 2018. Организаторы свяжутся с участниками, которые будут отобраны. За дополнительной информацией обращайтесь к координатору программ Медиацентра SSE Riga в Эстонии Юлии Родиной — julia.rodina@sseriga.edu

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