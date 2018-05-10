Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики

С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России.

Участники прошлогодней школы стали авторами рубрики ”Поколение D” на Delfi, многие из них продолжают писать, создали свои блоги и планируют дальше учиться журналистике в университете. ”Поколение D” продолжит свою работу и в этом году.

Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilased Foto: Karli Saul

Для участников Летней школы обучение и питание — за счет организаторов. Прибавьте к этому общение, новые знакомства и обмен опытом!

Цель Летней школы журналистики — дать новые знания и вдохновить будущих русскоязычных журналистов Эстонии. Воплощение программы стало возможным благодаря поддержке и финансированию со стороны Посольства Швеции в Эстонии и Шведского института.