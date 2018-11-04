04.11.2018, 15:55

"Мы сделали все, от нас зависящее". Управа Ласнамяэ сообщила, что на предстоящей неделе запах от завода должен уйти

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rus.delfi.ee
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Väo karjääri tolm
Väo karjääri tolmFoto: Taavi Sepp

В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. На следующей неделе запах от завода должен уйти, сообщает управа Ласнамяэ.

По словам старейшины района Марии Юферевой, представители асфальтного завода, который находится в карьере Вяо, заверили, что на предстоящей неделе они перейдут на другой вид топлива, что должно устранить проблему неприятного запаха, который доставляет неудобства жителям Ласнамяэ. Об этом Юферева написала у себя в Facebook.

Жители Ласнамяэ, проживающие в районе Раадику и Махтра, стали жаловаться на неприятный запах воздуха во второй половине сентября. Запах предположительно исходил от временного асфальтного завода, расположенного в карьере Вяо. "Управа Ласнамяэ для выяснения обстоятельств направляла все жалобы в государственную инспекцию окружающей среды и таллиннский департамент окружающей среды, — информирует Юферева.

Спасательный департамент также участвовал в определении источника запаха и степени его опасности для людей. В результате произведенных замеров, специалисты признали наличие беспокоящего жителей запаха, не превышавшего, впрочем, допустимые пределы.

”Мы обращались в ведомства, которые занимаются окружающей средой с просьбой принять меры. Я связалась с руководством OÜ Verston Ehitus, осуществляющим эту деятельность и объяснила, что резкий запах вызывает у людей головную боль, тошноту и плохое самочувствие. Мы сделали все, от нас зависящее, чтобы руководство завода поняло масштаб проблемы. Не хочу давать обещаний, но есть надежда, что уже на следующей неделе эта совершенно недопустимая ситуация благополучно разрешится!” — заявила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Представители асфальтного завода заверили, что занимаются проблемой и на предстоящей неделе беспокоящий людей запах должен исчезнуть: ”По соглашению с департаментом окружающей среды и инспекцией окружающей среды мы перейдем на другой вид топлива, которое снизит проблему неприятного запаха. Уже с понедельника мы будем использовать чистое дизельное топливо вместо сланцевого масла. Одновременно произведем оценку запаха”, отметил Тармо Лилльсоо, член правления OÜ Verston Ehitus.

В понедельник состоится расширенное собрание с участием управы Ласнамяэ, представителей мэрии Таллинна, специалистов окружающей среды и представителей OÜ Verston Ehitus.

"Мы будем и в дальнейшем держать ситуацию под контролем и своевременно информировать людей о всех решениях, которые будут приняты в связи с работой асфальтного завода", - добавила Юферева.

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В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. На следующей неделе запах от завода должен уйти, сообщает управа Ласнамяэ.
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