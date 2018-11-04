"Мы сделали все, от нас зависящее". Управа Ласнамяэ сообщила, что на предстоящей неделе запах от завода должен уйти

По словам старейшины района Марии Юферевой, представители асфальтного завода, который находится в карьере Вяо, заверили, что на предстоящей неделе они перейдут на другой вид топлива, что должно устранить проблему неприятного запаха, который доставляет неудобства жителям Ласнамяэ. Об этом Юферева написала у себя в Facebook.

Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, достигнуто соглашение о смене с завтрашнего дня топлива, используемого для производства.

До сих пор, пояснил Кландорф, завод использовал мазут, теперь он переходит на более безопасное дизельное топливо. А если и это не поможет, заверил вице-мэр, то встанет вопрос о закрытии производства. Город сам такого права не имеет - это в компетенции государственной Инспекции окружающей среды, которая уже занимается этим вопросом с середины сентября. Отсутствие реакции со стороны инспекции подтвердила и Мария Юферева.

Жители Ласнамяэ, проживающие в районе Раадику и Махтра, стали жаловаться на неприятный запах воздуха во второй половине сентября. Запах предположительно исходил от временного асфальтного завода, расположенного в карьере Вяо. "Управа Ласнамяэ для выяснения обстоятельств направляла все жалобы в государственную инспекцию окружающей среды и таллиннский департамент окружающей среды, — информирует Юферева.

Спасательный департамент также участвовал в определении источника запаха и степени его опасности для людей. В результате произведенных замеров, специалисты признали наличие беспокоящего жителей запаха, не превышавшего, впрочем, допустимые пределы.