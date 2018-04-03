”Мы не репрессивный орган!” Судья призывает народ не бояться обращаться в суд

Журналист Eesti Päevaleht провел день в обществе председателя Талиннского окружного суда Виллемом Лапимаа и понаблюдал за его работой.

Лапимаа является административным судьей. Он говорит, что его работа заключается в том, чтобы защищать людей от госучреждений. По словам Лапимаа, зарплата у судей высокая (3500-5500 евро), но это нужно для обеспечения непредвзятости. Тем более, что судьям запрещено в отличие от, например, членов Рийгикогу зарабатывать другими вещами, за исключением преподавания и научной деятельности.

За страхом людей перед обращением в суд, по словам Лапимаа, стоит сформировавшийся в советский период имидж судов, и многие до сих по думают, что обращение в суд — это последняя мера, когда человеку уже ”светит” решетка. ”Мы не репрессивный орган!”, — заверяет Лапимаа.