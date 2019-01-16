"Мы не любим слово "интеграция", "сплочение" подходит лучше". Репортаж с открытия Дома эстонского языка в Таллинне

”Основная цель Дома эстонского языка в Таллинне — предложить различные методы для изучения эстонского языка. Здесь можно бесплатно пройти курсы и посетить различные мероприятия, ориентированные на общение, преодоление языкового барьера. Например, на следующей недели у нас состоится ”языковое свидание”, где русские и эстонцы смогут попрактиковаться в общении на неродном языке", — заявила Ольга Селищева.

Также Дом эстонского языка находится в Нарве, который, предположительно, откроется весной этого года. Глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар утверждает, что методы обучения в Таллинне и Нарве не отличаются. "Правда в Нарве немного сложнее найти эстоноязычных людей, чтобы ученики могли разговаривать с носителями языка".

На вопрос, достаточно ли знать только язык, чтобы полностью интегрироваться в общество, Кяосаар ответила отрицательно. "Конечно, это база, но не единственное. Нужно быть активным, иметь контакты среди русских и эстонцев". И добавила, что ей не нравится слово "интеграция". "Самое лучше слово, это сплочение, а язык — это средство", — сказала глава Фонда интеграции.