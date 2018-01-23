"Мы не гарантируем жизнь. Мы даем надежду". Истории о борьбе с раком, в которых чуда (пока) не произошло

Ровно месяц назад русский Delfi опубликовал историю 68-летнего Анатолия из Харьюмаа, страдающего от рака. Также мы призвали общественность посодействовать его лечению и помочь материально через фонд ”Подаренная жизнь”. На днях мы связались с Анатолием и учредителем фонда Тойво Тянавсуу, чтобы узнать о результатах и новостях. Новости оказалось две: хорошая и не очень. Начнем с хорошей.

Читатели Delfi откликнулись на призыв помочь Анатолию и пожертвовали ему 4 400 евро. За что мы все — я как автор репортажа, Тойво Тянавсуу и сам Анатолий — вам безмерно благодарны. Большое спасибо всем откликнувшимся!

На прошлой неделе мы позволили Анатолию и поинтересовались его состоянием здоровья и ходом дел. ”Новое лекарство мне не помогло. Лечащий врач принял решение отказаться от него. Сейчас я не получаю никакого лечения вообще”, — поведал нам мужчина и добавил, что он тронут отзывчивостью, помощью и поддержкой.

Надежда как подарок

В этот раз рождественского чуда, увы, не произошло. Повод ли это терять надежду и переставать верить? Много ли тех, кто вообще не доживает до получения нового лекарства?

”Я могу лишь поблагодарить всех пожертвовавших за то, что они подарили Анатолию надежду и возможность получить дорогое лечение. То есть попробовать. Если то, что лечение не дало результатов, соответствует действительности, мы как минимум подарили Анатолию надежду и надеемся, что его лечащий врач в будущем найдет новые варианты”, — прокомментировал случай Анатолия Тойво Тянавсуу и добавил, что как фонд они и далее для него существуют.

По словам Тянавсуу, они оплатили счета Анатолия на сумму 4 400 евро. Пожертвования, собранные для мужчины, пошли на его лечение.

”Фонд борьбы с раком ”Подаренная жизнь” никому не может гарантировать дней жизни и здоровья. Но мы можем подарить всем нуждающимся в помощи надежду, еще одну соломинку, возможность попробовать лучшее из доступных лекарств, возможность жить, а в лучшем случае — выздороветь”, — подчеркивает основатель фонда.

Зачастую чудеса не случаются. Кто-то из онкобольных благодаря организации живет три месяца, кто-то — один год, кто-то — несколько лет. Некоторых людей ”Подаренная жизнь” поддерживает ежемесячно начиная с 2014 года — с момента основания фонда.

”Но есть и пациенты, кто получает кратковременную надежду. В их случае лекарство не дает желаемого результата, возникают слишком тяжелые побочные эффекты, или же здоровье пациента уже настолько плохо, что он и не успевает начать лечение”, — констатировал печальный факт Тянавсуу.

По статистике фонда, у примерно 35-40% получивших помощь наблюдаются заметные улучшения: минимум один дополнительный год жизни. Однако 5-6 человек при поддержке фонда и вовсе выздоровели, то есть были признаны ”здоровыми”.

”Все люди, для кого мы собирали деньги при помощи общественности, как минимум частично получили лечение. Не было таких пациентов, кому бы мы в открытую собирали деньги, но они вообще не пошли на их нужды”, — резюмировал Тянавсуу.

Подробнее с историей Анатолия можете ознакомиться тут.

Больше статей о фонде смотрите здесь.

Также призываем посетить страничку благотворительного фонда.

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud Elu основали 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янек Мягги. Благодаря пожертвованиям фонд возмещает расходы на лечение пациентам, которым Больничная касса не компенсирует стоимость лекарств.

Сделать пожертвование на лечение нуждающихся можно с помощью денежного перевода на банковский счет фонда.

Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Danske pank: EE133300332166860001

Nordea pank: EE591700017003638161

Помочь онкологическим больным можно посредством единовременного пожертвования или став постоянным жертвователем — через ссылку на банк на сайте www.kingitudelu.ee.

Желаем всем крепкого здоровья в наступившем году!