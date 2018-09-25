25.09.2018, 18:30

"Мы надеялись, что представится случай пырнуть кого-то ножом". Откровенное письмо экс-заключенного

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rus.delfi.ee
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"Мы надеялись, что представится случай пырнуть кого-то ножом". Откровенное письмо экс-заключенного
Foto: Nugroho/Unsplash

Издание Naistekas опубликовало письмо бывшего заключенного, который рассказал о том, как преступный мир манил его с самого детства, а жизнь после выхода из тюрьмы не имеет никакого смысла.

"Сейчас у меня четкой цели нет. Когда я вышел из тюрьмы, то жизнь потеряла смысл. Я бы хотел и дальше быть преступником, но посмотрим…", — пишет он.

Мужчина пишет, что все завертелось, когда ему было около 16 лет: ”Почему-то мне показалось, что забота родителей — это не то, что мне надо. Хотя родители были хорошие. Меня кормили, одевали, я ходил на тренировки. Сейчас я понимаю, что я хотел получить две вещи: респект через плохие поступки и кайф от превосходства над другими”.

По его словам, жестоким он был с самого рождения. ”Мне всегда хотелось кого-то ударить, отобрать у кого-то что-то. Когда мне исполнилось 16, я ушел из дома и оставил записку: Айда! Теперь я стану негодяем”.

”Я стал пить и употреблять наркотики. Мы дрались между собой внутри банды, а потом отправлялись в город избивать прохожих. Вставляли квартиры и магазины. В школу ходили только для того, чтобы потусить”.

Однажды один из сидевших старших товарищей рассказал о том, как убил человека. ”Его рассказал всполошил нас.Тогда мы подумали: что было бы, если бы мы тоже кого-то убили. С этой мыслью мы стали грабить. Надеялись, что тогда представится случай пырнуть кого-то ножом. Не знаю, почему мы в итоге не осмелились. Сам нож время от время демонстрировали.
Потом меня на четыре года закрыли. Жизнь там была нормальная, воров уважают, да и наркотики достать можно"

"Когда я освободился, то моей банды уже не было и я не знал, что делать дальше. Теперь я живу, работаю, но это все не имеет смысла. Я не знаю, как отогнать от себя эти мысли и снова не стать преступником. Сейчас мне и пить нельзя, так что совсем пусто. Порой мечтаю снова оказаться за решеткой, потому что там круче. Но пока не решил…."

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