09.01.2019, 21:10

”Мы — элитный район!” ”Что будет с детьми?” Кейласцы пошли в суд против горуправы из-за инвалидов


rus.delfi.ee
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Pargi 37, Keila
Pargi 37, KeilaFoto: Andres Putting

По всей Эстонии разные сообщества протестуют против домов призрения для людей с особыми потребностями. А именно — чтобы их основывали в их районах. В Кейла даже намерены судиться.

”Мы — элитный район!” ”Что будет с детьми?” ”Цена недвижимости упадет!”. Эти и другие аргументы жители Кейла приводили как чиновникам из горуправы, так и на общем собрании.

Октябрь. Собрание в Кейла. Противостояние между ”пришлыми” и тех, кто живет рядом с грунтом на Парги, 37 — нарастает. Одна мама просит встать своего сына, у которого имеются умственные отклонения.

”Вот такие вот они”, — прокомментировала мать.

Собрание окончено. По крайней мере, формально. На самом деле оно продолжилось на улице.

Несколько жителей Кейла намерены пойти в суд. Они не желают, чтобы дом для людей с умственными недостатками строили бы именно там — на Парги, 37.

Год назад Кейлаская горуправа написала проект и подала его ЕС для получения финансирования. Хотели создать дом для молодежи с умственными недостатками, чтобы 10 человек жили бы вместе и справлялись бы сами. Через три месяца им ответили ”да”.

Протестующие же против данной затеи указывают на опасность для детей, а также на уже имеющиеся заведения подобного типа. Недовольные намерены судиться.

Читайте полностью в Eesti Päevaleht.

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