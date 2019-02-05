МВД: Эстония готова судиться с Еврокомиссией, отстаивая право взимать плату с едущих в Россию на своем транспорте

Об этом сообщил во вторник глава отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги в эфире утренней передачи "Кофе+" на телеканале ETV+, рассказывает rus.err.ee.

"Еврокомиссия требует, чтобы мы изменили правила. Если мы это не сделаем, Еврокомиссия, как один из вариантов, может обратиться в Европейский суд, который решит, кто из нас прав. Мы готовы пойти в суд, потому что мы уверены, что наша система не подпадает под Шенгенские правила. Предварительное бронирование никак не ускоряет процесс перехода границы, это просто для удобства людей", — сказал представитель министерства.

По его словам, спор с Брюсселем на эту тему продолжается уже несколько лет, но представители МВД еще раз попробует переубедить европейских чиновников.

"Мы поедем в Брюссель, встретимся с представителями Еврокомиссии и еще один раз все расскажем, как работает наша система, и пригласим их приехать в Эстонию, чтобы ознакомиться с этим на месте", — сказал Мяги.