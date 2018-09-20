20.09.2018, 20:00

МВД Эстонии ищет учителей эстонского языка для арабоговорящих людей

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rus.delfi.ee
EST 4
Varjupaigataotlejate teema Soomes
Varjupaigataotlejate teema SoomesFoto: Andres Putting

Министерство внутренних дел начало поиски организации, которая смогла бы научить эстонскому языку приехавших в Эстонию арабоговорящих людей. На эти цели выделяется до 150 000 евро, сообщает rus.err.ee.

Министерство сообщило, что языковые курсы необходимы для не менее 50 человек, по 5-10 человек в группе. Учить иностранцев будут на категорию А1, А2 и В1.

Помимо уроков им будут рассказывать о жизни в Эстонии: ее истории и культуре, знакомить с устройством государства: политической, правовой и социальной системами. В подобных информационных занятиях могут принять не менее 100 человек.

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