20.09.2018, 20:00

МВД Эстонии ищет учителей эстонского языка для арабоговорящих людей

 (28)
rus.delfi.ee
EST 4
Varjupaigataotlejate teema Soomes
Varjupaigataotlejate teema SoomesFoto: Andres Putting

Министерство внутренних дел начало поиски организации, которая смогла бы научить эстонскому языку приехавших в Эстонию арабоговорящих людей. На эти цели выделяется до 150 000 евро, сообщает rus.err.ee.

Министерство сообщило, что языковые курсы необходимы для не менее 50 человек, по 5-10 человек в группе. Учить иностранцев будут на категорию А1, А2 и В1.

Помимо уроков им будут рассказывать о жизни в Эстонии: ее истории и культуре, знакомить с устройством государства: политической, правовой и социальной системами. В подобных информационных занятиях могут принять не менее 100 человек.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Госсуд окончательно оправдал руководителя строительной фирмы, обвинявшегося в содействии мошенничеству с льготой

20.09.2018
Госсуд во вторник постановил не принимать к рассмотрению дело председателя правления Trev-2 Grupp Свена Пертенса, тем самым окончательно оправдав его.
Подробнее


ВИДЕО: На волосок от смерти! Водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяного мужчину

20.09.2018
В Вырумаа на запись видеорегистратора попал ужасающий кадр, где двигавшийся по шоссе в темное время суток водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяницу.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

ВАДА восстановило Российское антидопинговое агентство. В США недовольны

20.09.2018
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), состоявшийся на Сейшельских островах, проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), деятельность которого была приостановлена в 2015 году.
Подробнее


МВД Эстонии ищет учителей эстонского языка для арабоговорящих людей

20.09.2018
Министерство внутренних дел начало поиски организации, которая смогла бы научить эстонскому языку приехавших в Эстонию арабоговорящих людей. На эти цели выделяется до 150 000 евро, сообщает rus.err.ee.
Подробнее