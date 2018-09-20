МВД Эстонии ищет учителей эстонского языка для арабоговорящих людей

Министерство сообщило, что языковые курсы необходимы для не менее 50 человек, по 5-10 человек в группе. Учить иностранцев будут на категорию А1, А2 и В1.

Помимо уроков им будут рассказывать о жизни в Эстонии: ее истории и культуре, знакомить с устройством государства: политической, правовой и социальной системами. В подобных информационных занятиях могут принять не менее 100 человек.