25.09.2018, 07:05

Музицировавший на собрании EKRE Тынис Мяги вступать в партию не намерен

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rus.delfi.ee
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Tõnis Mägi Viinistus
Tõnis Mägi ViinistusFoto: Eero Vabamägi

Вчера вечером в Национальной библиотеке состоялось мероприятие Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), музыкальное сопровождение которого обеспечивал известны эстонский музыкант и певец Тынис Мяги.

Ранее Мяги неоднократно делился с общественностью своим взглядами, имеющими много общего с идеологией партии, однако, как выясняется, присоединяться к политической силе он не планирует.

”Присоединиться не планирую”, — заявил Мяги, от более подробных комментариев отказавшись.

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