Музицировавший на собрании EKRE Тынис Мяги вступать в партию не намерен

Ранее Мяги неоднократно делился с общественностью своим взглядами, имеющими много общего с идеологией партии, однако, как выясняется, присоединяться к политической силе он не планирует.

”Присоединиться не планирую”, — заявил Мяги, от более подробных комментариев отказавшись.