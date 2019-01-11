Мужчине, не признанному виновником ДТП, все равно грозил суд

”26 июня 2014 года в 22:40 в Таллинне на Тондираба, 1 произошло ДТП. В результате пострадал автомобиль Citroën Berlingo. Совершил аварию Lifan LF50Q-2, которым управляли вы. Данным письмом оповещаем, что по состоянию на 08.08.2014 If P&C Insurance AS возместила потерпевшему ущерб в размере 959 евро, также к этой сумме прибавляются расходы на делопроизводство в размере 51,13 евро”.

Такое письмо два года назад получил Андрей — участник аварии с мотороллером. Вместе с тем, в нем имелось и требование выплатить страховой фирме 1010,13 евро. Андрей был удивлен: прибывший тогда на место дорожный полицейский виновника аварии не установил, а сам Андрей им себя не считает.

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