Мужчина в инвалидном кресле услышал от соседа, что RMK выставил его дом на продажу

Расположенный в деревне Алтья в Ляэне-Вирумаа кордон лесника выставили на публичные торги, не сказав об этом живущему в этом доме десятки лет мужчине, прикованному к инвалидному креслу.

Разговоры о том, что Центр управления государственными лесами (RMK) планирует выставить на продажу старый кодон Алтья, начали ходить в конце прошлого года, пишет Maaleht. Социальный работник волости Вихула Эха Веэм сказала, что тогда в волость позвонили из RMK и сказали, что планируется выставить на продажу объекты, которые не нужны.

Живущий в одном из таких идущих на продажу домов прикованный к инвалидному креслу мужчина с тяжелым недостатком здоровья Ахти Сонг не очень беспокоился — он просто не верил, что такое предпримут, не поговорив с ним самим. Теперь же мужчина узнал от соседей, что его дом выставлен на письменные торги, которые пройдут 9 мая, с начальной ценой 40 900 евро.

Согласно объяснению Сонга, он переехал в дом 31 год назад, когда стал лесником района. В 1998 году он заболел рассеянным склерозом. Дом ему покидать не пришлось, вся структура лесного хозяйства изменилась и его прежняя должность исчезла.

Мог бы сам догадаться

Специалист по обслуживанию и ремонту Северо-Эстонского региона RMK Матти Мёлдер был удивлен, что выставление дома на продажу станет для всех сюрпризом — не может же кто-то предполагать, чтобы RMK сдавал в аренду квартиры. Ахти Сонг, по его утверждению, разумный мужчина и должен это понимать.

Почему никто ничего не сказал самому мужчине или кто вообще должен был это сделать, Мёлдер не смог сразу сказать. "Какой-то тайной это точно не было", — заявил он.

Руководитель отдела недвижимости RMK Андрус Лаурен сказал, что по данным работников RMK, о возможности продажи с арендатором говорили еще тогда, когда заключали действующий сейчас бессрочный договор аренды в конце 2014 года. "Вдобавок арендатор осведомлен и об определении рыночной стоимости недвижимости в сентябре 2016 года", — сказал Лаурен.

"Да, — сказал Ахти Сонг на это. — Приходили. Фотографировали. Измеряли дом. Когда я спросил, зачем, ответили, что надо". Те же фотографии его жилья теперь и выставлены в объявлении о продаже недвижимости.

Будет продан

Социальный работник Эха Веэм сказала, что хотя сейчас у мужчины действующий бессрочный договор аренды, его легко можно прекратить, предупредив за три месяца.

Такой социальной квартиры, которая была бы приспособлена для человека в инвалидном кресле, у волости нет. В той же деревне тоже нечего предложить.

"Мы не можем запретить RMK продать принадлежащий им дом. Если его купят, зависит уже от нового владельца, что будет дальше. Если это будет местный, то, может быть, придем к соглашению. В беде мы человека точно не оставим", — заверила Веэм.