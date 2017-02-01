Мужчина стал в результате избиения инвалидом. Преступники не хотят возмещать ущерб

В 2005 году 24-летний молодой человек шел по Кадриоргу и увидел, как компания из семерых мужчин избивает одного. Он вмешался и его постигла та же участь, пишет Eesti Päevaleht.

Очнулся молодой человек уже в больнице с переломами черепа и других костей, в щеку пришлось вставить скульный имплант. Врачи диагностировали повреждение мозга, которое дает о себе знать до сих пор и мешает нормально работать. Так, молодой человек был признан нетрудоспособным.

Суд назначил, но не поступило ни цента

Двое из нападавших — Марек Сильд и Хенри Тяхт — в 2008 году предстали перед судом и были признаны виновными в ненадлежащем физическом обращении.

Если у Хенри Тяхта это единственное наказание, то Марек Сильд был наказан в судебном порядке по меньшей мере семь раз. 2000 год — мошенничество, штраф 2600 крон. 2004 год — кража, штраф 3500 крон. 2006 год — кража в группе и со взломом, возмещение ущерба и условное заключение на 6 месяцев с испытательным сроком. 2007 год — вождение в пьяном виде, тюремное заключение на 4 месяца. 2008 год — то самое избиение. 2009 год — компьютерное мошенничество, тюремное заключение на 4 месяца, которое не было приведено в исполнение и было заменено на испытательный срок в 18 месяцев и возмещение ущерба. 2014 год — вождение в пьяном виде, тюремное заключение, которое было заменено на общественные работы.

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К 2008 году стало ясно, что из-за повреждения мозга потерпевший не сможет больше работать и зарабатывать себе на жизнь. В 2010 году при помощи юриста он подал гражданский иск и суд взыскал с Сильда и Тяхта за потерю трудоспособности в результате нанесения вреда здоровью более 19 000 евро. Мужчины должны выплачивать потерпевшему примерно 147 евро ежемесячно до наступления пенсии по старости.

Время шло, но на банковский счет потерпевшего не поступило ни цента. ”Судебные исполнители говорят, что не могут с ними связаться”, — сказал он изданию в 2014 году.

Тогда молодой человек вновь обратился к юристу, при помощи которого удалось наложить арест на автомобиль Сильда, после чего появилась возможность принудить его составить график выплат. Несколько месяцев он делал выплаты, а затем вновь наступила тишина. Стоит отметить, что автомобиль был не на ходу, и его транспортировку и парковку должен был оплачивать потерпевший.

К 2017-ому злоумышленники на двоих выплатили чуть более 400 евро.

Хенри Тяхт не заплатил ничего, несмотря на то, что работает в приличной металлообрабатывающей фирме, средняя нетто-зарплата на которой, судя по публичным данным, составляет более 1000 евро. Судебные исполнители разводят руками, так как официально Тяхт получает минимальную заработную плату, которую трогать нельзя.

Неоднократно судимый Марек Сильд, по имеющейся информации, работает в Норвегии, но и этот факт судебный исполнитель проверить не может.

Несовершенство системы

На данный момент у злоумышленников на на двоих 42 000 евро долга. Из них выплачено около 400 евро, а государство не предприняло ничего, чтобы заставить их исполнить судебные решения. Сокрытие дохода — это еще одно преступление, но и этим никто не занимается.

Пока потерпевшему материально помогают бабушка с дедушкой. В ноябре прошлого года 80-летний дедушка молодого человека Калью написал письмо министру юстиции Урмасу Рейнсалу, в котором обратил внимание на противоправность ситуации. По его мнению, речь идет о нарушении прав гражданина. Также пенсионер поинтересовался у министра, почему государство делегировало взыскание долга лицу свободной профессии — судебному исполнителю, так как они могут исполнять эти требования лишь в некотором объеме и не обладают достаточной правовой юридической поддержкой со стороны государства при востребовании долгов.

Стоит отметить, что бывший судья и председатель Харьюского уездного суда Хельве Сяргава признавалась журналистам, что большинство судебных решений о назначении денежного наказания так и остались не исполненными.

Судебным исполнителям — больше полномочий

Спустя два месяца Калью получил ответ. Рейнсалу согласился, что пенсионер прав, говоря о следующих из Конституции обязанностях государства, но не согласился с необходимостью переделки системы вольных судебных исполнителей. Также министр подчеркнул, что министерство планирует ужесточить наказание таких рецидивистов как Марек Сильд. ”В таких случаях часть срока нужно отсидеть реально”, — написал он.

Министр отметил, что в данном случае сокрытие доходов со стороны преступников очевидно. По его словам, министерство планирует отдельным законопроектом ужесточить меры в отношении уклоняющихся от исполнения денежного наказания преступников. ”Мы хотим дать судебным исполнителям больше полномочий, как мы сделали в случае с должниками по алиментам”, — сказал Рейнсалу. Это, к примеру, доступ к банковскому счету должника или лишение проездного документа.

Рейнсалу отметил, что согласно нынешнему законодательству, срок действия денежных требований истекает через 10 лет, но он планирует продлить его до 30.