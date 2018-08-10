Мужчина пришел к женщине делать ремонт. Все кончилось любовным терроризмом, судом и наказанием

Дагне Михкельс Ольга Привалова Редактор EST

Foto: Dagne Mihkels

Многие до сих пор не знают: постоянное словесное ущемление — это тоже преступление, за которое можно сесть в тюрьму.