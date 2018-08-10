10.08.2018, 12:30

Мужчина пришел к женщине делать ремонт. Все кончилось любовным терроризмом, судом и наказанием

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Дагне Михкельс
 
Ольга Привалова
Редактор 
EST
Мужчина пришел к женщине делать ремонт. Все кончилось любовным терроризмом, судом и наказанием
Foto: Dagne Mihkels

Многие до сих пор не знают: постоянное словесное ущемление — это тоже преступление, за которое можно сесть в тюрьму.

Многие до сих пор не знают: постоянное словесное ущемление — это тоже преступление, за которое можно сесть в тюрьму.

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