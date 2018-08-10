10.08.2018, 12:30

Мужчина пришел к женщине делать ремонт. Все кончилось любовным терроризмом, судом и наказанием

 (67)
Дагне Михкельс
 
Ольга Привалова
Редактор 
EST 8
Мужчина пришел к женщине делать ремонт. Все кончилось любовным терроризмом, судом и наказанием
Foto: Dagne Mihkels

Многие до сих пор не знают: постоянное словесное ущемление — это тоже преступление, за которое можно сесть в тюрьму.

Многие до сих пор не знают: постоянное словесное ущемление — это тоже преступление, за которое можно сесть в тюрьму.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях

10.08.2018
По состоянию на 16.00 пятницы подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Исследование: новости о просителях убежища, иммиграции и России чаще всего провоцируют троллинг

10.08.2018
Исследование Международного института прессы (IPI) показало, что кампании ненависти, направленные на журналисток, носят более жестокий характер, чем кампании в адрес мужчин той же профессии.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Личность умершего вчера при задержании мужчины до сих пор не установлена

10.08.2018
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что личность говорившего по-фински мужчины, который умер вчера во время задержания полицией в центре Таллинна, все еще не установлена.
Подробнее

Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы

10.08.2018
Председатель Нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом сказала, что она признает принятое в пятницу решение правления партии о том, что получившие подозрение в коррупции члены гособрания Нарвы должны из него уйти, но намерена пообщаться с этими членами партии, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


9 заблуждений о подсчете калорий, которые портят тебе жизнь

10.08.2018
Подсчет калорий – один и самых легких и доступных методов похудения. Но не все с ним так просто – в Сети можно встретить немало мифов, заблуждений и неверных рекомендаций. Мы собрали главные мифы о калориях и тут же их опровергли.
Подробнее