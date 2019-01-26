Музейные крысы 2018: премию за лучшую постоянную экспозицию получил Эстонский исторический музей

"Юбилейный год Эстонской Республики стал для музеев Эстонии исключительно плодотворным и богатым на выставки и прочие события как у себя дома, так и за его пределами, поэтому планка была поставлена исключительно высоко", — сказал министр культуры Индрек Саар. "Музеи как хранители нашего культурного наследия помогают объединить наше богатое наследие с сегодняшним днем, осмыслить наш идентитет. В юбилейный год благодаря недавней постоянной экспозиции исторического музея мы осмыслили истории о жизни нашего народа, рождении, исчезновении и возрождении нашего государства. Также в рамках исключительно амбициозного международного выставочного проекта мы познакомили нашу публику с художником эпохи Возрождения из Таллинна Михелем Зиттовым. Шумиха и исключительное внимание говорят сами за себя — это большое признание и подтверждение того, что наши музеи входят в число лучших в мире", — добавил Саар.

"Приз "Музейная крыса" — это выдающееся признание для всего Исторического музея и той многочисленной команды, которая помогала выставке "Моя свободная страна" словом и делом. Особенно радует то, что выставка, посвященная 100-й годовщине Эстонской Республики, завоевала самую важную награду среди музеев нашей страны. Но еще важнее признание наших посетителей, потому что полный посетителей музей — это то, что радует сердце и помогает нам двигаться вперед. Приходите в музеи!" — сказала Инге Лаурик-Тедер, директор по развитию Эстонского исторического музея и один из главных кураторов экспозиции "Моя свободная страна", получившей звание лучшей экспозиции.

Лауреатами ежегодных наград эстонских музеев 2018 года стали:

Лауреат лучшей постоянной экспозиции — выставка Эстонского исторического музея "Моя свободная страна"

Главные кураторы Криста Сарв и Инге Лаурик-Тедер, а также руководитель проекта Лаура Киппер. Выставка Эстонского исторического музея "Моя свободная страна" рассказывает историю о жизни наших людей, их выборе и реакциях, участии или молчании в событиях, о том, что они привело к образованию страны, забрало ее и позволило вернуть;

Титула лучшей временной выставки 2018 года была удостоена выставка Эстонского художественного музея "Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах."

Выставка под кураторством Греты Коппель "Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах" представила художника Михеля Зиттова, который был родом из Таллинна и который на рубеже XV-XVI веков очень высоко ценился как портретист в европейских дворах. По инициативе Эстонского художественного музея спустя 500 лет после жизни художника прошла его первая персональная выставка, которая впервые представила сохранившиеся живописные творения Зиттова из разных именитых галерей по всему миру и позволила ценителям, интересующимся его творчеством, познакомиться с ним в родном городе художника Таллинне;

Лучшей работой по консервации 2018 был признан проект Эстонского художественного музея по консервации картины Ивана Айвазовского "Сцены из античной жизни", документации хода работ и демонстрации на выставке.

За консервацию имевшей масштабные повреждения картины Ивана Айвазовского "Сцены из античной жизни" исполнителем проекта Аларом Нурксе, документацию хода этой работы и презентацию общественности на выставке "Айвазовский. В поиске идеала" (кураторы Алар Нурксе, Александра Мурре) в Кадриоруском художественном музее;

Звание Лучшего разработчика музейных фондов 2018 года был удостоен проект Эстонского сельскохозяйственного музея, 1 и 2 этап открытых музейных фондов "Открывай и удивляйся"

Открытый фонд "Эстонских музеев сельской жизни" "Открывай и удивляйся" знакомит нас с тем, как менялась повседневная жизнь сельских жителей с начала XIX века до начала XXI. Выставка создает новые возможности для научных, образовательных и познавательных целей при создании учебной и рабочей среды. Проект осуществил Каарель Виссель.

Звание Лучшего в развитии музейного образования 2018 получил проект Эстонского художественного музея "Искусство — видимым!"

Музей Адамсона-Эрика в рамках проекта "Искусство — видимым!" в своей постоянной экспозиции предлагает слабовидящим и слепым посетителям возможность ознакомиться с эстонским искусством и непосредственно с творчеством Адамсона-Эрика (1902-1968). Руководителем проекта является Лийзи Сельг;

Лучшей Научной публикацией 2018 стала "История эстонского спорта" Эстонского музея спорта и Олимпийских игр"

Авторы: Калле Воолайд и Каарель Антонс. Речь идет об одном из самых знаковых книжных проектов в области спорта всех времен. Издание книги в 100-й юбилейный год Эстонии, 95-ю годовщину Эстонского олимпийского комитета, а также 55-ю годовщину Эстонского музея спорта и Олимпийских игр делает издание этого произведения гораздо более символичным;

Лучшим научным мероприятием 2018 стал международный симпозиум "Истории о жизни и искусстве Михеля Зиттова. Факты и вымыслы"

Организованный Эстонским художественным музеем международный симпозиум под руководством Греты Коппель сопровождал организованную Эстонским художественным музеем великолепную монографическую экспозицию о художнике эпохи Возрождения из Таллинна Михеле Зиттове;