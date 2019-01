Музейные крысы 2018: премию за лучшую постоянную экспозицию получил Эстонский исторический музей

Победителю каждой категории был вручен денежный приз от фонда "Эстонский культурный капитал" в размере 1300 евро, на которые он сможет принять участие в конференции "The Best in Heritage" в Дубровнике, в ежегодной конференции Европейского музейного форума или в учебной поездке в музей, который получит звание музея года в Европе.

Все победители получат небольшие изображения Музейной крысы авторства скульптора Тийу Кирсипуу, в качестве передвижного приза большие Музейные крысы будут поочередно выставляться у победителей в номинации лучшей выставки и постоянной экспозиции.