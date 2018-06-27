27.06.2018, 10:20

Музей оккупаций открывает новую постоянную экспозицию

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rus.delfi.ee
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Музей оккупаций открывает новую постоянную экспозицию
Фото: Музей оккупаций

В середине июля Музей оккупаций и свободы Vabamu открывает новую постоянную экспозицию, которая поможет понять, как защитить и сохранить свободу. Музей покажет путь от оккупаций к свободе. Новая экспозиция состоит из пяти частей: преступления против человечности, эстонцы в свободном мире, жизнь в советской Эстонии, восстановление независимости и свобода, сообщает Музей оккупаций.

Депортация прямо или косвенно затронула каждую эстонскую семью. Одна из тем новой постоянной экспозиции Музея оккупаций и свободы Vabamu рассказывает о человеконенавистничестве тоталитарных режимов, оккупировавших Эстонию. Тема раскрывается через рассказы жителей Эстонии, чья ”вина” с точки зрения властей была в том, что люди пытались быть самими собой. Вторая часть рассказывает о бегстве от чужой власти и в фокусе — история зарубежных эстонцев. Центральное место экспозиции занимает лодка, которую использовали осенью 1944 года для побега в Швецию.

Часть выставки, посвященная советскому периоду, рассказывает о том, какие идеологические выборы и дилеммы стояли перед людьми с приходом нового порядка и как люди сопротивлялись оккупационной власти. Вторая большая тема затрагивает будничную жизнь, показывая предметы быта, которыми пользовались ежедневно. Экспозиция продолжается на этаже ”восстановления”, где рассказывается об истории Эстонии начиная с войны за фосфориты в 1987 году до вступления Эстонии в Европейский союз в 2004 году. Какие чувства испытывали люди, которые проживали эти события, как к ним относились и насколько достигнутое соответствовало ожиданиям? Последняя часть выставки затрагивает свободу, какая она есть на сегодняшний день.

Музей оккупаций и свободы Vabamu снова откроет двери для посетителей в середине июля. Электронный гид, составленный Ээро Эпнером, превратит посещение музея в театрализованный поход по истории. Экскурсию с электронным гидом можно будет пройти и на русском языке.

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