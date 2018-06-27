Музей оккупаций открывает новую постоянную экспозицию

Часть выставки, посвященная советскому периоду, рассказывает о том, какие идеологические выборы и дилеммы стояли перед людьми с приходом нового порядка и как люди сопротивлялись оккупационной власти. Вторая большая тема затрагивает будничную жизнь, показывая предметы быта, которыми пользовались ежедневно. Экспозиция продолжается на этаже ”восстановления”, где рассказывается об истории Эстонии начиная с войны за фосфориты в 1987 году до вступления Эстонии в Европейский союз в 2004 году. Какие чувства испытывали люди, которые проживали эти события, как к ним относились и насколько достигнутое соответствовало ожиданиям? Последняя часть выставки затрагивает свободу, какая она есть на сегодняшний день.

Музей оккупаций и свободы Vabamu снова откроет двери для посетителей в середине июля. Электронный гид, составленный Ээро Эпнером, превратит посещение музея в театрализованный поход по истории. Экскурсию с электронным гидом можно будет пройти и на русском языке.