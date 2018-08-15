Музей оккупаций и свободы Vabamu отметил первый месяц работы торжественным приемом

С речью выступила президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, гостей поприветствовали также дочь основательницы фонда Ольги Кистлер-Ристо и руководитель совета музея Сильвия Кистлер Томпсон, а также исполнительный директор Vabamu Мерилин Пийпуу.

Ровно месяц назад открылась новая постоянная экспозиция музея под названием ”У свободы нет границ”, в которой представлены истории жителей Эстонии со времен оккупаций до свободы. В течение первого месяца экспозицию посетили 5000 человек. По словам исполнительного директора музея Мерилин Пийпуу, музей рассказывает о надежде, которую не может уничтожить даже самое большое зло и страх. ”Как на открытии музея в 2003 году сказал президент Леннарт Мери, ответственность беречь свободу лежит на каждом из нас. Цель нашего музея в том, чтобы образовывать нынешнее и последующие поколения, что мы осознаем этот долг и ответственность”, сказала Пийпуу.

Президент Керсти Кальюлайд произнесла в своей речи: ”Демократические свободы, которые интуитивно кажутся понятными, в сегодняшнем мире зачастую снова оказываются под вопросом. Даже там, где мы всегда думали, эти вопросы никогда не возникнут. Это незаметный процесс, которому нужно все время, каждый день противостоять. Поэтому хорошо, что у нас есть Vabamu, куда мы можем прийти, чтобы подумать о том, что значит быть свободным”.