15.08.2018, 19:45

Музей оккупаций и свободы Vabamu отметил первый месяц работы торжественным приемом

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rus.delfi.ee
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Музей оккупаций и свободы Vabamu отметил первый месяц работы торжественным приемом
Vabamu

Вчера, 14 августа, Музей оккупаций и свободы Vabamu отметил вместе с гостями свой первый месяц работы после открытия. На мероприятии присутствовали многие известные общественные и культурные деятели, в их числе Таавет Хинрикус, Таави Котка, Лавли Перлинг и Ардо Хансон.

С речью выступила президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, гостей поприветствовали также дочь основательницы фонда Ольги Кистлер-Ристо и руководитель совета музея Сильвия Кистлер Томпсон, а также исполнительный директор Vabamu Мерилин Пийпуу.

Ровно месяц назад открылась новая постоянная экспозиция музея под названием ”У свободы нет границ”, в которой представлены истории жителей Эстонии со времен оккупаций до свободы. В течение первого месяца экспозицию посетили 5000 человек. По словам исполнительного директора музея Мерилин Пийпуу, музей рассказывает о надежде, которую не может уничтожить даже самое большое зло и страх. ”Как на открытии музея в 2003 году сказал президент Леннарт Мери, ответственность беречь свободу лежит на каждом из нас. Цель нашего музея в том, чтобы образовывать нынешнее и последующие поколения, что мы осознаем этот долг и ответственность”, сказала Пийпуу.

Президент Керсти Кальюлайд произнесла в своей речи: ”Демократические свободы, которые интуитивно кажутся понятными, в сегодняшнем мире зачастую снова оказываются под вопросом. Даже там, где мы всегда думали, эти вопросы никогда не возникнут. Это незаметный процесс, которому нужно все время, каждый день противостоять. Поэтому хорошо, что у нас есть Vabamu, куда мы можем прийти, чтобы подумать о том, что значит быть свободным”.

Музей оккупаций и свободы Vabamu является самым крупным музеем, созданным благодаря гражданской инициативе. В 1998 году в США, в Вашингтоне, с целью собрать документы и воспоминания новейшей истории Эстонии, был создан Фонд Кистлер-Ристо. В то же время в Эстонии был учрежден Эстонский фонд Кистлер-Ристо, задачей которого было построить в Таллинне музей, рассказывающий о новейшей истории Эстонии. Двери музея открылись в 2003 году, работы по созданию новой постоянной экспозиции начались летом 2015 года. В ходе работ по обновлению музея исходили из желания более эффективно использовать помещения музея, обновить 15-летнюю постоянную экспозицию музея и придумать способы, как рассказывать о новейшей истории Эстонии и как привлечь посетителей.

Работы по реконструкции музея начались в январе этого года, обновленный музей открыл свои двери для посетителей месяц назад. Площадь обновленного музея, доступная для посетителей, увеличилась с 600 до 1200 квадратных метров. Стали использовать и ту часть музея, где ранее находились закрытые для посетителей хранилища и офисные помещения работников. Новая экспозиция рассказывает как о преступлениях против человечности, так и о жизни в Эстонии Советского периода и зарубежных эстонцах, а также о восстановлении независимости и ценности свободы. Новая постоянная экспозиция состоит из пяти тематических помещений. Каждая часть экспозиции через истории людей, их воспоминания и болезненные выборы рассказывает о преступлениях против человечности (куратор Сандер Юриссон), об эстонцах в свободном мире (куратор Маарья Меривоо-Парро), о жизни в Советской Эстонии (куратор Уку Лембер), о процессе восстановления независимости (куратор Аро Вельмет) и о значении свободы (кураторы Даниэль Ваарик и Кайдо Оле). Экспозиция была спроектирована архитекторами KOKO и воплощена в жизнь Motor Agency. Строительные работы выполнила фирма Silindia Ehitus OÜ.

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