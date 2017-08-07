Музей моторного спорта открыт для посетителей

В отремонтированном здании бывшей электростанции Элламаа в Турба теперь открыт музей моторного спорта, сообщил музей посредством пресс-релиза.

Общая площадь музея составляет около 7000 м2, из которой половину занимает текущая экспозиция. На выставке представлен богатый выбор предметов из прославленной истории моторного спорта Эстонии и СССР. Конечно же, важное место занимают гоночные автомобили,

изготовленные в Эстонии: гоночная формула Эстония, мотоциклы Вихури и другие раллийные машины. Также техника, на которой наши спортсмены достигли выдающихся результатов как в бывшем Советском Союзе, так и вне его, в общей сложности 135 машин и мотоциклов. На экспозиции также представлен широкий выбор снаряжения наших и советских знаменитых

спортсменов автоспорта, сувениры с соревнований, фото и прочее. Такие имена как Николай Севастьянов, Геннадий Моисеев, Эндель Крийса, Тоомас Напа, Рауль Сарап и многие другие говорят сами за себя. На территории Музея моторного спорта много уникальных экспонатов!

Здание музея моторного спорта, бывшая электростанция Элламаа, было построено по проекту архитектора Александра Владовски в 1923 году и представляет собой постройку из плитняка с элементами неоготики. Реставрационные работы здания в большей части завершены, но как и любой другой музей, так и музей моторного спорта никогда не будет готов полностью, так как пополнение коллекций и экспозиций продолжается, а также реставрируются дополнительные помещения огромного здания для дальнейшего использования.

Музей моторного спорта открыт для групповых посещений с предварительной регистрацией с понедельника по четверг, при этом также можно заказать услуги русскоязычного гида. Для всех посетителей музей открыт с пятницы по воскресенье с 12.00 до 18.00.