Музей Лайдонера заставляет задуматься о войне как явлении. "Брата заставили встать против брата, сына против отца"

- Увы. Но ведь такое бывало и раньше — в 1918-м эстонцев раскидало не меньше. Говорят, в боях Освободительной войны участвовал даже батальон школьников?
- Было такое. Они ведь первыми пошли на фронт, ещё до мобилизации.
- Но чтобы ребёнка зачислили в военную часть, нужно, наверное, было разрешение его родителей?
- А как же! Хотя известно, что некоторые и тайно сбегали из дому.
- Во что их обмундировали?
- Да кто ж тогда думал о форме одежды?! В чём из дому вышли, в том и воевали.
- А кто руководил батальоном школьников?
- Преимущественно их же педагоги, которые уже прошли войну и получили офицерские звания. Один из них, учитель физподготовки, сам собрал своих учеников в батальон и пошёл с ними на фронт. Погиб…
- Дети ведь тоже не все вернулись?
- Да… Самому младшему, который погиб, было 14,5 лет…
Алогичность очевидного
Зайдя в один из боковых залов Музея вооружённых сил, от неожиданности в первый момент останавливаешься на пороге. На полу, на подоконниках и полках — всюду, куда только можно пристроить экспонаты, — каски, каски, каски. Десятки защитных военных шлемов, на каждом из которых нарисована весёленькая картинка!
Кто, зачем и когда нанёс все эти фиалки-розочки на символ войны?! Как вообще кому-то могло прийти в голову устроить подобную инсталляцию?! Захлёстывающие мозг эмоции побуждают: уходи отсюда! Незачем на такое смотреть! Однако, уже развернувшись к дверям, вдруг начинаешь понимать: в такой пёстро-цветастой каске при всём желании идти в бой нельзя, её же видно за три версты, а металл, как бы он ни был прочен, далеко не всегда способен защитить от пули. Значит?.. Значит, художники, которые подготовили эту выставку, хотели сказать: ”Хватит нам, ребята, воевать друг с другом. А чтобы ставшее ненужным железо не пропадало, можно нанести на него красоту”…
Идея, надо признать, светлая. И, чувствуя, что выходить из этого зала не хочется, начинаешь разглядывать каждую завитушку на тщательно прорисованных цветах. А вернувшись к выставленному в витринах побывавшему в боях оружию, ловишь себя на мысли: вот бы хорошо, если б всё, что способно отнять человеческую жизнь, оставалось лишь в музеях…
- Честно говоря, мне, женщине, на всё это оружие смотреть просто страшно… Давайте лучше поговорим о тех, кто его держал в руках.
- Вас какое время больше интересует? Вот, скажем, старейшее в Европе огнестрельное оружие — копия, конечно, но действующая, а оригинал был изготовлен в 1395 году… В том зале тоже старинное — и восточное, и русское, и западное. Вот тут, смотрите, первая русская граната, такие использовались во время Русско-японской войны. Конструкция простая — ковшик и иголочка, но штука была опасная. Граната крепилась на ручке и, если с неё соскальзывала, боец вместе с ней и взрывался… Там, подальше, всё, что касается Первой мировой, а на втором этаже экспонаты из времен СССР, есть даже небольшая афганская выставка. В Афганистане, кстати, погибли 25 эстонцев…
- Всё это, господин Лыхмус, интересно. Но ведь мы сейчас празднуем 100-летие независимости, так, может быть, поговорим об Освободительной войне? Расскажите, например, кто вступал в эстонские воинские части — только этнические эстонцы или национальность не имела значения?
- Да никто на такие вещи и не смотрел, русских тоже немало записывалось. Кстати, в царское время в анкетах вообще не было пункта ”национальность”, указывалось только вероисповедание.
- Люди приходили добровольно?
- До декабря 1918-го, когда началась мобилизация, шли добровольно, и большинство — со своим оружием, которое они прятали от немцев, а когда понадобилось — достали из тайников.
- Но ведь у кого-то была винтовка, у другого — пистолет, а пушек же точно ни у кого не было!
- И тяжёлое вооружение, и боеприпасы получали со складов Морской крепости Петра Великого.
- А продовольствие? Чем вообще кормили бойцов?
- Продукты собирало население, они тоже хранились на складах. А вот чем кормили?.. Хмм… Военный быт плохо изучен, я могу судить лишь по письмам, которые есть в музее. В одном, например, написано: ”Фельдфебель — настоящая свинья! Сегодня нас кормили, а вчера мы даже кашу не получили”. Но вообще-то, думаю, гречку, сало, мясо и хлеб давали точно. Если солдат будет голодный, он может и оружие развернуть…
- А много вообще было случаев дезертирства или неповиновения?
- В начале Освободительной войны — немало. Потому что крестьянин думал: ну, хорошо, мы воевали в составе российской армии против немцев, это понятно. Но куда ж маленькой Эстонии против большой России? Невозможно! И это было, честно говоря, резонно…
Но давайте всё-таки ещё походим по музею. У нас ведь не только оружие. Я покажу вам и первый, 1916-го года, эриксоновский телефон, и военные игрушки советского времени, и даже шкаф с довоенной одеждой офицерской семьи. В общем, много всего и всякого…