Музей Лайдонера заставляет задуматься о войне как явлении. "Брата заставили встать против брата, сына против отца"

Ещё меньшему количеству эстоноземельцев известно, что вообще-то вооружение эстонских бронемашин было по тем временам более чем внушительным. В лобовой части корпуса устанавливался 7,7-мм пулемет Madsen. В верхней башне — 37-мм пушка Hotchkiss, а в кормовой башне находились два 7,62-мм пулемета Максим. Большинству людей эти наименования и цифры практически ни о чём не говорят. И причина их неосведомлённости очевидна — они просто ни разу не были в ангаре с тяжелой техникой Эстонского Военного музея, который обычно называют Музеем генерала Лайдонера…

Цена генеральской ответственности

В официальной биографии Лайдонера указывается, что, родившийся на хуторе Raba, где в наши дни находится деревня Вардья (4-й километр шоссе Вильянди-Мустла), будущий главнокомандующий эстонской армии в 1901-1902 годах служил в 110-м Камском пехотном полку в Ковне. Закончил в 1905-м Виленское пехотное юнкерское училище, был направлен в лейб-гренадерский Эриванский полк. Спустя три года получил звание поручика, ещё через четыре, после окончания Императорской Николаевской военной академии, — штабс-капитана. Во время Первой мировой стал заместителем начальника отдела разведки в штабе Западного фронта, подполковником, после Февральской революции руководил сформированной из эстонцев дивизией, и год спустя стал во главе Эстонской армии.

Всё коротко, чётко, конкретно. Сухая информация, не дающая ни малейшего представления о том, что передумал и перечувствовал этот удивительный человек, прогуливаясь с женой по морскому берегу в Виймси. О том, кто забавлялся, сидя на лошадке-качалке, что стоит сегодня в его кабинете рядом с письменным столом. Мы не знаем, какую из пластинок Лайдонер чаще всего доставал из футляра, чтобы пристроить на диск патефона. И что вообще подсказало ему создать в одном из зданий своей летней резиденции Eesti Sõjamuuseum. Обо всём этом мы можем лишь догадываться. Впрочем, если бы только об этом… Как рассказывает замдиректора Музея Лайдонера Лехо Лыхмус, даже цвет глаз великого эстонца мы знаем только по его портрету, висящему в комнате, обставленной мебелью, когда-то приобретённой для его кабинета в Министерстве обороны.

- Получается, господин Лыхмус, Йохан Лайдонер именно за этим столом разрабатывал планы военных операций?

- Не совсем так. Его кабинет находился там, где сейчас работает музейный гардероб. В том помещении мы пока ещё ничего не восстановили, поэтому оборудовали эту комнату. Но здесь он тоже наверняка бывал, во всяком случае, сохранились и некоторые его личные вещи, вот, например, в шкафу ”Государственные известия”, он их читал…

- А в этой витрине его ордена?

- К сожалению, не все. Вообще-то эти награды долгие годы находились в США, потому что, когда Лайдонера репрессировали, его племянник их туда отправил. И вернулись они в Эстонию лишь в 2004 году, у нас даже есть сопроводительное письмо президента Буша, которое пришло вместе с орденами.

- Каких орденов не хватает?

- Царских. У Лайдонера, между прочим, было даже золотое георгиевское оружие, которое ему вручили в 1915-м. Великий был человек… А умер он в начале пятидесятых годов во Владимирской тюрьме, и захоронен в общей могиле, где лежат сотни человек.