Музей КГБ приглашает на бесплатные экскурсии в честь своего дня рождения

В субботу расположенный на 23 этаже отеля "Виру" музей КГБ отмечает свой седьмой день рождения и в честь этого приглашает жителей города на бесплатные экскурсии. Помимо этого отель объявил сбор сохранившихся связанных с его историей вещей: люди могут приносить фотографии, мебель и светильники, которые находилась в комнатах, и другие вещи, связанные с отелем.

В день рождения музея КГБ отель приглашает на экскурсии с предварительной регистрацией. Экскурсии в музее КГБ — это походы, которые сделают более понятными два параллельных мира, существовавших в советское время. К тому же музей собирает связанные с отелем "Виру" фотографии, истории и предметы.

"Музей отеля — это большое собрание историй. Наши гиды каждый день узнают новые истории от посетителей, многим посетителям, в особенности тем, кто приехал из Финляндии, вспоминаются реальные случаи, связанные с КГБ и подслушиванием", — говорит старший гид музея Павел Базаров. Он приводит в пример, как одна финская пара в свое время удивилась, оказавшись в комнате отеля с двумя отдельными кроватями. Мужчина и женщина обсудили это между собой. Через некоторое время в их дверь постучали и предложили комнату с большой кроватью.

Музей КГБ привлек внимание и зарубежных СМИ, о нем рассказывали более 300 иностранных медиа-каналов. Музей завоевал приз как лучшая инициатива, предназначенная для туристов в Таллинне, а согласно сайту Tripadvisor он занимает шестое место среди лучших музеев Эстонии.

Самым раритетным музейным экспонатом старший гид музея Павел считает кошелек, предназначенный для проверки лояльности работников. Он рассказал, что в музее также есть красный телефон без кнопок — прямая линия с главной конторой КГБ на улице Пагари.

"За последний год мы пополнили нашу коллекцию фотографий повседневной жизни отеля "Виру", обстановки, варьете, и здесь мы хотим поблагодарить Густава Германа, Энна Кеса и Янека Мягги, — отмечает он. — Предметы, которые связаны с историей отеля, редко находят путь к нам, но раньше мы и не призывали людей к этому. По счастливому стечению обстоятельств в среду в музей КГБ поступили два оригинальных кожаных пуфа из фойе и телевизор конца 1980-х. Предметы подарила музею Катрин Кальде, долго проработавшая в отеле", — отмечает Базаров.

"Мы заинтересованы в различных материалах, связанных с отелем "Виру": фотографиях, слайдах, предметах, а также во всем, что касается обстановки комнат — в мебели, лампах и тому подобном", — добавляет он.

Музей КГБ в общем посетило 230 000 человек. В музее работает пять талантливых гидов, которые проводят гостей по легендарной истории отеля и знакомят с повседневностью тайной деятельности КГБ в советское время.

В субботу у желающих есть возможность посетить бесплатные экскурсии в музее. В 10:00 на финском языке, в 11:30 на английском языке, в 14:30 на русском языке и в 16:00 и в 17:30 на эстонском языке. Необходима предварительная регистрация по телефону +372 6809300 или по электронной почте viru.reservation@sok.fi, так как число мест ограничено.