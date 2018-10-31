31.10.2018, 14:18

Мустамяэская церковь стоит недостроенной уже год. Управа ничего не знает, ЦУ не отвечает

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
EST 6
Mustamäe kirik
Mustamäe kirikFoto: Rauno Volmar

В марте Delfi писал об озабоченности жителей Мустамяэ в связи с тем, что новая церковь должна была быть построена к ноябрю 2017, а строительство до сих пор не завершено. Как выяснилось, второй этап строительства должен был начаться весной — но этого не произошло.

В сентябре к Delfi обратился читатель, заинтересованный тем, когда же наконец закончится строительство церкви в Мустамяэ. На данный момент на объекте до сих пор указана дата завершения первого этапа строительства — ноябрь 2017 года.

В марте член правления целевого учреждения Mustamäe Kiriku SA Таави Турвас сообщил Delfi, что первый этап как раз был завершен в срок. На очереди же остался второй этап строительства — внутренние отделочные работы и получение разрешения на использование. Тогда Турвас сообщил, что второй этап изначально запланирован на весну 2018, и отметил, что церкви можно помочь пожертвованиями.

Однако на этот раз с адреса электронной почты ЦА ответа на вопрос о дате завершения второго этапа строительства так и не пришло. Управа Мустамяэ развела руками, что мол информацией не располагает, посоветовав обратить к представителю Эстонской евангелической-лютеранской церкви Тийне Клемент. Но и Клемент оставила вопрос без ответа.

Немного света на ситуацию смогла пролить лишь строительная фирма, отвечающая за здание. Представитель Ehitus5ECO OÜ вновь отметил, что первый этап строительства завершился в срок, а вот второй этап так и не был начат. По его словам, церковь все еще занимается вопросом финансирования. Таким образом строительство на объекте заморожено уже на протяжении года.

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