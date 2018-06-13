13.06.2018, 21:55

Мустамяэ предпринимает серьезные шаги для обеспечения безопасности

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Tallinna Linnavolikogu
Lauri LaatsFoto: Rauno Volmar

14 июня старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс и руководитель Пыхьяской префектуры Ляэне-Харьюского отделения полиции Департамента полиции и погранохраны Вейко Рандлайне подпишут двусторонний договор о сотрудничестве в целях обеспечения в районе общественной безопасности и усиленной охраны правового порядка, сообщается в пресс-релизе.

”Эффективное сотрудничество с полицией ведется в Мустамяэ и сейчас”, — заверил старейшина района Лаури Лаатс. ”Однако соглашение о сотрудничестве предусматривает еще более широкие возможности для дальнейшего соблюдения в районе правопорядка и безопасности. Со своей стороны, мы непременно будем всеми силами стремиться и поддерживать работу помощников полицейских — договор о сотрудничестве предоставляет районной управе право поощрять выдающуюся работу помощников полицейских денежными премиями и вещественными наградами в соответствии с порядком, установленным в разделе 8 в главе 5 Закона о полиции и погранохране. А помощь, как мы знаем, полиции нужна. В будущем, помимо прочего, мы усилим фокус на превентивной деятельности, т. е. на предназначенных для жителей района и вовлекающих жителей проектах и т. п. Ведь в конечном итоге цель у нас одна– безопасный Мустамяэ”.

Договор о сотрудничестве вступает в силу с момента его подписания и заключен сроком до 31 декабря 2023 года.

В начале июня районная управа Мустамяэ заключила также договор с охранной фирмой G4S, которая обязалась ежедневно осуществлять патрульные рейды в многолюдных местах Мустамяэ. Особо пристальное внимание будет уделяться окрестностям Сольнока, Мустамяэского рынка (остановки ”Лехола” и магазин Maxima XX на улице Вильде теэ), окрестностям центра Tammsaare, магазина Sütiste Maxima X и магазина Sääse Maxima X, парку Мянни, парку Лепистику и парку Пардитийги.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Рейс Nordica в Вильнюс отменили из-за технической неполадки: пассажиров держали три часа в неведении

13.06.2018
Сегодня пассажиры Nordica так и не долетели из Таллинна в Вильнюс. Вначале они были долгое время в неведении, пока им не объявили, что рейс отменяется и переносится на завтра.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Где президент будет жить в Нарве и план сделать все детсады частично эстоноязычными

13.06.2018
Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными. В Эстонии открылся крупнейший спортивный ресторан и центр развлечений. Президент Керсти Кальюлайд будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице. Откосить от армии станет сложнее.
Подробнее


Прогноз вновь скорректировали: в этом году алкогольного акциза в бюджет поступит еще меньше

13.06.2018
На инфочасе Рийгикогу министр финансов Тоомас Тынисте обнародовал цифру планируемого поступления аклогольного акциза, которая вновь меньше запланированного ранее — на целых 28 миллионов евро.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: "Эстония горит! А нам что, дома сидеть?" Как добровольцы помогают тушить огромный лесной пожар

13.06.2018
"Эстония же горит!" — говорит Карел, который отправился в Аэгвийду тушить пожар. Огонь охватил 200 гектаров — это самый большой лесной пожар за последние десять лет.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI: "Лучший финал - Россия против Бразилии": обсуждаем фаворитов ЧМ-2018

13.06.2018
На Делфи начинается серия встреч с футбольными экспертами, приуроченная к проходящему в России чемпионату мира. В течение ближайшего месяца на нашем портале любители спорта смогут найти самую разнообразную информацию как о самих матчах, так и о событиях вокруг них.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
194,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €

200 недовольных Taxify водителей создали новое приложение для вызова такси

13.06.2018
С этой неделе на рынке мобильных приложений для вызова такси появился новый игрок под названием Hope (надежда — англ.), отличающееся от Uber и Taxify более ровными тарифами и большей выплачиваемой водителям суммой.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В ФОКУСЕ │ Смотрите и выбирайте, каким станет центр Ülemiste City. Ваш голос может стать решающим!

13.06.2018
Застройщик Ülemiste City компания Mainor Ülemiste, руководящая развитием района, объявила народное голосование, в котором приняли участие четыре проекта известных эстонских архитектурных бюро.
Подробнее

Путин назначил руководство администрации: Вайно сохранил свой пост, выходцев из ФСБ стало больше

13.06.2018
Кремль объявил новый состав администрации президента России. Большинство чиновников из руководства сохранили свои посты, а среди помощников президента появилось два выходца из ФСБ. Среди уволенных - отвечавший за кадры Евгений Школов и советник по интернету Герман Клименко.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


От заряда батареи до движения мыши: какую информацию о нас собирает Facebook

13.06.2018
Руководство социальной сети Facebook опубликовало ответы на вопросы американских конгрессменов, на которые основатель сервиса Марк Цукерберг не смог или не успел ответить во время слушаний в конгрессе.
Подробнее