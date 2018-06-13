13.06.2018, 21:55

Мустамяэ предпринимает серьезные шаги для обеспечения безопасности

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rus.delfi.ee
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Tallinna Linnavolikogu
Lauri LaatsFoto: Rauno Volmar

14 июня старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс и руководитель Пыхьяской префектуры Ляэне-Харьюского отделения полиции Департамента полиции и погранохраны Вейко Рандлайне подпишут двусторонний договор о сотрудничестве в целях обеспечения в районе общественной безопасности и усиленной охраны правового порядка, сообщается в пресс-релизе.

”Эффективное сотрудничество с полицией ведется в Мустамяэ и сейчас”, — заверил старейшина района Лаури Лаатс. ”Однако соглашение о сотрудничестве предусматривает еще более широкие возможности для дальнейшего соблюдения в районе правопорядка и безопасности. Со своей стороны, мы непременно будем всеми силами стремиться и поддерживать работу помощников полицейских — договор о сотрудничестве предоставляет районной управе право поощрять выдающуюся работу помощников полицейских денежными премиями и вещественными наградами в соответствии с порядком, установленным в разделе 8 в главе 5 Закона о полиции и погранохране. А помощь, как мы знаем, полиции нужна. В будущем, помимо прочего, мы усилим фокус на превентивной деятельности, т. е. на предназначенных для жителей района и вовлекающих жителей проектах и т. п. Ведь в конечном итоге цель у нас одна– безопасный Мустамяэ”.

Договор о сотрудничестве вступает в силу с момента его подписания и заключен сроком до 31 декабря 2023 года.

В начале июня районная управа Мустамяэ заключила также договор с охранной фирмой G4S, которая обязалась ежедневно осуществлять патрульные рейды в многолюдных местах Мустамяэ. Особо пристальное внимание будет уделяться окрестностям Сольнока, Мустамяэского рынка (остановки ”Лехола” и магазин Maxima XX на улице Вильде теэ), окрестностям центра Tammsaare, магазина Sütiste Maxima X и магазина Sääse Maxima X, парку Мянни, парку Лепистику и парку Пардитийги.

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