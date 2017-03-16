”Мусорный бизнес” Сарапуу. Издание обнародовало новые подробности

В среду Eesti Ekspress и Delfi писали о связях вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, занимающегося вопросами организации вывоза и обработки отходов в столице, с фирмой Baltic Waste Management (BWM), которая в последнее время выигрывает все тендеры на закупку связанных с мусором услуг.

Тогда Сарапуу все обвинения в скрытом участии в ”мусорном бизнесе” опроверг, однако уже в четверг издание Eesti Ekspress обнародовало другие интересные подробности.

Так, в принадлежащей Тийне Росс квартире по адресу Лийвалайа 42-9 в Таллинне зарегистрирована фирма Truck Rental Services, которая поставляла мусоровозы для BWM. В этой же квартире зарегистрирована еще одна фирма — AS Neli Kuningat, руководителем которой является политик и жена Арво Сарапуу Керсти Сарапуу. Оба они являются и акционерами данного предприятия.

Упомянутая выше Тийна Росс, кроме того, что в свое время работала в правлении принадлежащих вице-мэру фирм, приходится ему близкой родственницей. Росс — сестра зятя Сарапуу Марго Томингаса. Их отцом является Рейн Томингас, который в свою очередь состоит в органах правления нескольких фирм Арво Сарапуу (например, ATKO Haldus и ATKO Liinid). Выходит, что близкие родственники Сарапуу и действующие или бывшие члены органов правления его предприятий тесно связаны с победителем тендеров Baltic Waste Management.

Государственная прокуратура сообщила в среду, что на основании обнародованной изданием информации проверит факт возможного скрытого участия вице-мэра в столичном мусорном бизнесе.

”Да, я являюсь членом правления Neli Kuningat. Эта фирма, действительно, зарегистрирована в квартире на улице Лийвалайа. Я подумывала о том, чтобы вывести ее оттуда, но у меня просто не было времени, чтобы этим заняться, — прокомментировала ситуацию Керсти Сарапуу. — Об этом (о поставщике мусоровозов, зарегистрированном в этой же квартире — прим.ред.) я не могу сейчас ничего сказать. Я ничего не слышала. С Тийной мы уже много лет не общались”.

”Также я не занимаюсь делами ATKO. Про ATKO ничего не могу сказать. Это дела моего мужа. Когда я во вторник услышала о том, что выйдет статья, то позвонила Арво — он сейчас за границей — , но он сказал, что я могу быть спокойна, так как ни я, ни дети ни в чем не замешаны”, — отметила женщина.