Муниципальная полиция напоминает таллиннцам, что новогодние елки нельзя оставлять лежать рядом с контейнерами, их следует относить на станцию по приему отходов или в пункт сбора.

Новогодние елки нельзя класть в мусорные ящики ни целиком, ни в распиленном виде. Оставление елок рядом с контейнером для мусора и их вывоз следует согласовывать с квартирным товариществом и фирмой по вывозу отходов. При необходимости квартирное товарищество может заказать у фирмы по переработке мусора временный контейнер для новогодних елок большего размера.

Оставленные рядом с контейнерами елки квалифицируются как крупногабаритные отходы. Согласно пункту 3 статьи 6 правил обработки отходов в Таллинне, крупногабаритные отходы можно временно оставлять вблизи емкости, если вывоз организуют в течение семи календарных дней.

По словам инспекторов расположенных в частях города опорных пунктов МуПо, ситуация с новогодними елками в городе плохая, в Ласнамяэ ситуация вовсе катастрофическая. По словам инспекторов, елки массово лежат везде — под окнами, на газонах, вокруг контейнеров — и местами их гоняет ветер даже на дорогах и тротуарах. Проблема и с многими местами сбора елок, где вдобавок к елкам образовались большие кучи бытового мусора.

МуПо советует всем, кто еще не отнес елку в пункт сбора, обязательно это сделать. Они еще раз порадуют глаз на фестивале огненных скульптур. А именно, в частях города, как и в предыдущие годы, организуют сбор елок, чтобы затем сжечь их на фестивале огненных скульптур. В частях города пункты сбора специально обозначены. В Кесклинне в общей сложности три пункта сбора, в Ласнамяэ их 11, В Нымме — четыре, в Пыхья-Таллинне — три, в Кристийне — один, и пункт сбора в Пирита расположен в развалинах монастыря. На елке не должно быть украшений, пластика, пленки или другого не подходящего для сжигания материала.

МуПо приветствует инициативу части города Кристийне разрешить квартирным товариществам собирать елки рядом с контейнерами, откуда часть города сама отвозит их в пункт сбора. В остальных частях города люди и при необходимости квартирные товарищества должны сами организовывать вывоз елок. Если товарищества вовремя не дали увезти елки своего дома, то речь идет о нарушении. После последнего сжигания елок 28 января в 18 часов на участке по адресу Каларанна, 1 МуПо начнет применять санкции в отношении квартирных товариществ и владельцев недвижимости. В данный момент работники расположенных в частях города опорных пунктов занимаются картографированием ситуации и при необходимости проведением разъяснительной работы.

В части города Ласнамяэ 22 января в 18 часов в Паэвялья состоится традиционный фестиваль огненных скульптур. В Кристийне мероприятие по сжиганию елок пройдет 25 января в 17 часов по адресу Сеэби, 24а. Также елки будут вместе сжигать в развалинах монастыря Пирита 23 января в 18 часов, и в Пыхья-Таллинне елки подожгут 28 января в 18 часов на участке по адресу Каларанна, 1.

Управы частей города Хааберсти и Мустамяэ сбор елок не организуют. Более точную информацию можно найти на веб-страницах управ частей города или получить, позвонив по инфотелефонам.