09.12.2018, 10:37

МуПо: о скользких тротуарах сообщайте по телефону 14 410

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LUMI TALLINNAS
фото иллюстративноеFoto: Arno Mikkor

Дежурному Таллинской муниципальной полиции уже поступили первые звонки по поводу скользких тротуаров.

МуПо просит всех извещать об этом по телефону 14 410, а если речь идет об участках, которые обслуживаются городом (например, остановки общественного транспорта, парковые дорожки, пешеходные переходы и т.д.), то по телефону 1345. Оба номера принимают звонки круглосуточно.

Одновременно муниципальная полиция призывает горожан к осторожности при передвижении как пешком, так и на автомобилях.

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