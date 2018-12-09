МуПо: о скользких тротуарах сообщайте по телефону 14 410

МуПо просит всех извещать об этом по телефону 14 410, а если речь идет об участках, которые обслуживаются городом (например, остановки общественного транспорта, парковые дорожки, пешеходные переходы и т.д.), то по телефону 1345. Оба номера принимают звонки круглосуточно.

Одновременно муниципальная полиция призывает горожан к осторожности при передвижении как пешком, так и на автомобилях.