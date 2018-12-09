МуПо: о скользких тротуарах сообщайте по телефону 14 410

Дежурному Таллинской муниципальной полиции уже поступили первые звонки по поводу скользких тротуаров.
МуПо просит всех извещать об этом по телефону 14 410, а если речь идет об участках, которые обслуживаются городом (например, остановки общественного транспорта, парковые дорожки, пешеходные переходы и т.д.), то по телефону 1345. Оба номера принимают звонки круглосуточно.
Одновременно муниципальная полиция призывает горожан к осторожности при передвижении как пешком, так и на автомобилях.
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