29.08.2018, 14:50

МуПо: не каждый простаивающий автомобиль – рухлядь для утилизации

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
EST 3
Niine 11 parklas maani maha põlenud Mercedes-Benz
фото иллюстративноеFoto: Taavi Sepp

Читатель Delfi рассказал, что в феврале он направил в муниципальную полицию (МуПо) жалобу по поводу припаркованной во дворе Ласнамяэ машины.

В марте от МуПо пришел ответ, что они связались с владельцем машины. Чиновник заверил, что машина будет убрана при первой возможности и посоветовал жителям дома Паазику, 28 запастись терпением.

МуПо, комментируя данный случай, заявила, что далеко не каждый автомобиль, который долго простаивает, является рухлядью.

”Ни у нас, ни у полиции нет права утилизировать просто так стоящий автомобиль”, — пояснила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. Если в ведомство поступает информация о долго стоящем авто, то прежде всего делается все, чтобы установить личность владельца. Причиной тому — потенциальная опасность, что машину начнут ломать, в худшем же случае — подожгут.

”В МуПо часто поступают заявления о транспортных средствах, которые долго простаивают, но рухлядью не являются. Таким образом, и у нас нет права обязать владельца убрать авто”, — добавила Хунт. Однако это настоятельно рекомендуется, дабы избежать всевозможных опасностей. Также, по словам специалиста, один лишь факт, что автомобиль занимает парковочное место, не является достаточной причиной его убирать.

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