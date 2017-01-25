Айвар Тоомпере в 2005 году окончил юридический факультет Тартуского университета со степенью бакалавра в области социальных наук. С 1 августа 2016 года работал заместителем заведующего Таллиннским департаментом муниципальной полиции. С 1 января нынешнего года исполняет обязанности заведующего этим департаментом. Обладает многолетним опытом работы в органах охраны правопорядка.
Муниципальную полицию возглавил Айвар Тоомпере(2)
Таллинская городская управа назначила на должность заведующего департаментом муниципальной полиции Айвара Тоомпере, сообщает Раэпресс.
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