01.06.2018, 08:10

Можно смело купаться! На 21 пляже Эстонии приступает к работе береговая охрана

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rus.delfi.ee
EST 10
Stroomi rand
Stroomi randFoto: Ester Vaitmaa

Сегодня, 1 июня, на большинстве пляжей официально начинается новый сезон. Около ста спасателей G4S помогут обеспечивать безопасность отдыхающих на 21 пляже в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пылва, Тюри, Тырва, Вильянди, Хаапсалу и Пярну.

«Чем больше на пляже людей, которые ценят жизнь, думают о безопасности и внимательны к другим посетителям пляжа, тем безопаснее пройдет пляжный сезон», – подчеркнул глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеемель.

Тем, кто идет на пляж, спасатели советуют взять с собой питьевую воду и солнцезащитный крем. А дома следует оставить стеклянную тару, алкоголь, домашних животных и плохое настроение.

Спасателям часто доводится искать на пляжах потерявшихся детей. На самых многолюдных пляжах Таллинна и Пярну у береговых охранников G4S можно попросить для ребенка браслет, на котором родитель может написать свой номер телефона, чтобы небезразличные отдыхающие знали, кому звонить, если они увидят ребенка без сопровождающих. «Но все-таки главное – следить за своими детьми», – добавил Сеемель.

Прошлым летом сотрудники береговой охраны G4S спасли двух едва не утонувших детей 6–8 лет, которые оказались на глубине и не могли плыть. «Родитель одного из них загорал в полусотне метров от берега, родителей другого и вовсе не было на пляже. Несчастные случаи обычно происходят с детьми, за которыми никто не присматривает», – подчеркнул Сеемель.

Также глава береговой охраны призывает обращать внимание на ограниченную буйками зону для купания: серферам и водителям водного транспорта там не рады. Но действует и обратное правило: купаться на территории, предназначенной для серферов, тоже не стоит. «Столкновение пловца и серфера всегда оборачивается не в пользу пловца, – отметил Сеемель. – Большое спасибо серф-клубам, которые обучают своих участников и сообщают им, где можно заниматься серфингом, а где нет!»

С 1 июня работает сайт www.g4s.ee/rannad, на котором приведена информация о температуре воздуха и воды, а также числе посетителей на разных пляжах. Эту же информацию можна найти на Delfi и Ilm.ee.

ТОП

Время работы береговой охраны G4S:


  • В Таллинне: Пирита, Штромка, Какумяэ, Пикакари и пляж на озере Харку – с 1 июня по 31 августа, 10:00–20:00.
  • Пярнуский пляж – с 1 июня по 31 августа. Время работы: 1–10 июня 10:00–18:00, 11 июня – 19 августа 10:00–20:00, 20–31 августа 10:00–18:00.
  • В Тарту: канал Анне, открытый бассейн Эмайыги и городской бассейн Эмайыги – с 27 мая по 31 августа, 10:00–21:00.
  • Вильяндиское озеро – с 1 июня по 31 августа, 10:00–21:00.
  • Озеро Паала – с 1 июня по 31 августа, 12:00–20:00.
  • В Отепя: Пюхаярв – с 26 мая по 31 августа, 11:00–20:00.
  • В Выру: озера Тамула и Кубия – с 1 июня по 31 августа, 10:00–21:00.
  • Озеро Тюри – с 1 июня по 19 августа, 12:00–18:00.
  • В Элва: озеро Вереви – с 1 июня по 31 августа, 12:00–20:00.
  • Запрудное озеро Пылва – с 1 июня по 31 августа, 11:00–19:00.
  • В Тырва: озера Ванамыйза и Рийска – с 1 июня по 15 августа, 11:00–19:00.
  • В Хаапсалу: пляжи Паралепа и Вазикахолми – с 1 июня по 31 августа, 10:00–20:00.
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