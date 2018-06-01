Можно смело купаться! На 21 пляже Эстонии приступает к работе береговая охрана

Сегодня, 1 июня, на большинстве пляжей официально начинается новый сезон. Около ста спасателей G4S помогут обеспечивать безопасность отдыхающих на 21 пляже в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пылва, Тюри, Тырва, Вильянди, Хаапсалу и Пярну.

«Чем больше на пляже людей, которые ценят жизнь, думают о безопасности и внимательны к другим посетителям пляжа, тем безопаснее пройдет пляжный сезон», – подчеркнул глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеемель.

Тем, кто идет на пляж, спасатели советуют взять с собой питьевую воду и солнцезащитный крем. А дома следует оставить стеклянную тару, алкоголь, домашних животных и плохое настроение.

Спасателям часто доводится искать на пляжах потерявшихся детей. На самых многолюдных пляжах Таллинна и Пярну у береговых охранников G4S можно попросить для ребенка браслет, на котором родитель может написать свой номер телефона, чтобы небезразличные отдыхающие знали, кому звонить, если они увидят ребенка без сопровождающих. «Но все-таки главное – следить за своими детьми», – добавил Сеемель.