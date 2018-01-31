Можно ли снимать работу полицейских на видео и обязаны ли они представляться?

В редакцию Delfi обратился читатель и поинтересовался, можно ли снимать работу полиции на видео, обязаны ли стражи правопорядка представляться и объяснять причину, к примеру, остановки транспортного средства.

Отвечая на вопросы, руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб сказал, что согласно Закону о полиции и пограничной охране, сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей показывает служебное удостоверение лицу, в отношении которого он выполняет свои обязанности, для того, чтобы подтвердить свою принадлежность к государственной организации. "Если сотрудник полиции при этом в форме, то удостоверение он показывает лишь в том случае, если человек этого потребует, — отметил Урб. — На форме полицейских есть нашивки с именем полицейского и названием организации. Если полицейские находятся при исполнении служебных обязанностей в гражданской форме, например, проводят рейд по выявлению употребления алкоголя несовершеннолетними, то полицейский, представляясь, показывает служебное удостоверение".

По словам Урба, человек может попросить показать удостоверение полицейского в форме, если, например, у него возникнет подозрение, что это лжеполицейский. "Несколько лет назад в Эстонии была распространена форма мошенничества, когда злоумышленник звонил на настольный номер кому-то домой, представлялся сотрудником полиции и рассказывал историю о том, что родственник человека, которому звонят, совершил правонарушение, но наказания можно избежать за деньги. На данный момент таких случаев больше не встречается, так как население хорошо осведомлено о таких мошенниках и люди знают, что полицейские не будут брать или требовать взятку ни при каких условиях”, — сказал Урб.

Следует иметь в виду, что сотрудник полиции Эстонии никогда не отдает свое удостоверение другому лицу в руки, и если человек, с которым полицейский общается, хочет записать какие-либо данные с удостоверения, то полицейский держит при этом удостоверение в своих руках.

Говоря о проведении видеосъемки, Урб отметил, что это не запрещено, но, например, в местах дорожно-транспортных происшествий или при наличии интересов третьих лиц можно запретить съемку для защиты личных данных. "Об этом сотрудник полиции сообщит человеку, проводящему видеосъемку, и объяснит причину", — сказал он.

Департамент полиции и погранохраны призывает в случае возникновения подозрения в оправданности какого-либо действия полицейского задать полицейскому соответствующий вопрос, и он разъяснит причину, если это возможно в данной ситуации. Если ситуация этого не позволяет, необходимо в любом случае подчиниться указаниям или требованиям полиции и потом при необходимости обратиться с соответствующим вопросом либо на месте, либо письменно по адресу ppa@politsei.ee.

"Практика показывает, что конфликтные ситуации могут возникнуть, когда полицейские задерживают или останавливают человека, совершившего правонарушение, особенно, если правонарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения и надеется таким образом избежать наказания. Законопослушные жители, например, участвующие в рейдах "Дуют все", с пониманием относятся к таким мероприятиям, осознавая их важность в безопасности дорожного движения”, — подытожил Урб.