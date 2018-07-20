”Можете со своими вопросами пойти в ж…”, или Как на самом деле в Эстонии работает защита данных GDPR

Пользователь Reddit из Эстонии опубликовал беседу своего друга с предприятием Firmavabaks.net, занимающимся ликвидацией фирм. Друг спросил о законности обработки своих данных, исходя из GDPR, на что был послан далеко и надолго.

25 мая в ЕС в силу вступило GDPR — Всеобщее регулирование по защите данных. GDPR определяет принципы сбора, хранения и использования личного характера: имен и фамилий, фотографий, адресов электронной почты и т.д. — всего, что может быть привязано к конкретному человеку.

Вы также можете узнать, какие именно данные о вас собирает конкретная организация, и потребовать их удалить, если вам кажется, что о вас знают слишком много. Однако, как видно из переписки частного лица с предприятием, не все фирмы готовы давать объяснения на этот счет.

Получивший массовую рассылку пользователь поинтересовался у Firmavabaks.net, на каком основании и каким образом она получила его личные данные, и как в контексте GDPR они защищаются. В ответ же он услышал одни оскорбления.