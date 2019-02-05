”Моя фамилия Ляпин. По-эстонски — Ljapin. Прям китаец какой-то! Могу ли я ее писать через ä?”

”Меня зовут Вадим. Вадим Ляпин. Прочитал статью на rusDelfi про нюансы написания различных фамилий на эстонский манер. С моей фамилией тоже случается какая-то нелепица. Ljapin — так она официально пишется в документах, и часто, почти всегда, ее произносят как Льяпин. Прям китаец какой-то! Почему нельзя использовать при написании эстонскую букву ä? Насколько правомочно мое желание официально писать свою фамилию таким образом: Läpin?” — спрашивает автор письма.

ЗАГС: не припомним такого

На вопрос Вадима отвечает главный специалист Таллиннского ЗАГСа Кати Ротселайн-Рыук.

”Когда нам подают такое заявление (Ljapin, а хочет стать Läpin), мы посылаем запрос специалистам по языку. Они оценивают происхождение фамилии, грамматику, а также исследуют, в каком виде носят эту фамилию в стране, откуда она пошла”, — объяснила специалист.

После этого можно оценить, насколько она дозволена в желаемом виде.

”В моей практике не припоминаю такого заявления, чтобы русскую фамилию желали бы писать через õ, ä, ö или ü”, — добавила Ротселайн-Рыук.

Скорее, по ее словам, изъявляют желание восстановить оригинальное написании эстонской или немецкой фамилии, если с течением времени оно изменилось. Например, Mjagi — Mägi, Golm — Holm.

Закон не запрещает использовать фамилию неофициально. Например, творческий псевдоним. ”Но тут стоит учесть, что могут возникнуть сложности при идентификации личности”, — предупредила представитель ведомства.

Что говорит наука?