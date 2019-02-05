05.02.2019, 10:40

”Моя фамилия Ляпин. По-эстонски — Ljapin. Прям китаец какой-то! Могу ли я ее писать через ä?”

 (77)
отвечают знатоки
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 15
”Моя фамилия Ляпин. По-эстонски — Ljapin. Прям китаец какой-то! Могу ли я ее писать через ä?”
фото иллюстративноеFoto: Olga Privalova, Delfi

Ответом на статью о вариациях русских фамилий в эстонском языке пришло письмо от читателя Вадима. Мужчина интересуется: насколько правомочно его желание писать свою фамилию русского происхождения через эстонскую ä.

”Меня зовут Вадим. Вадим Ляпин. Прочитал статью на rusDelfi про нюансы написания различных фамилий на эстонский манер. С моей фамилией тоже случается какая-то нелепица. Ljapin — так она официально пишется в документах, и часто, почти всегда, ее произносят как Льяпин. Прям китаец какой-то! Почему нельзя использовать при написании эстонскую букву ä? Насколько правомочно мое желание официально писать свою фамилию таким образом: Läpin?” — спрашивает автор письма.

ЗАГС: не припомним такого

На вопрос Вадима отвечает главный специалист Таллиннского ЗАГСа Кати Ротселайн-Рыук.

”Когда нам подают такое заявление (Ljapin, а хочет стать Läpin), мы посылаем запрос специалистам по языку. Они оценивают происхождение фамилии, грамматику, а также исследуют, в каком виде носят эту фамилию в стране, откуда она пошла”, — объяснила специалист.

После этого можно оценить, насколько она дозволена в желаемом виде.

”В моей практике не припоминаю такого заявления, чтобы русскую фамилию желали бы писать через õ, ä, ö или ü”, — добавила Ротселайн-Рыук.

Скорее, по ее словам, изъявляют желание восстановить оригинальное написании эстонской или немецкой фамилии, если с течением времени оно изменилось. Например, Mjagi — Mägi, Golm — Holm.

Закон не запрещает использовать фамилию неофициально. Например, творческий псевдоним. ”Но тут стоит учесть, что могут возникнуть сложности при идентификации личности”, — предупредила представитель ведомства.

Что говорит наука?

Ситуацию вокруг фамилии Вадима комментирует научный сотрудник Института эстонского языка, лингвист, доктор филологических наук Пеэтер Пялль.

”Для написания русских имен-фамилий в эстонском тексте имеется официальная таблица (смотрите ее тут, приложения 2 и 3). В соответствии с ней, русские фамилии типа Ляпин и Грязин в эстонских документах — Ljapin и Grjazin. Написание Gräzin, предположительно, произошло от рода, который ее долго носил в таком виде”, — объяснил эксперт.

По его словам, эстонское ä никогда не рекоммендовалось как аналог русского ”я”, однако, возможно, в XIX веке некоторые фамилии русского происхождения у эстонцев таким вот образом приспособлены.

”Относительно распространенности в наше время у меня данных нет, но мне не верится, что это как-то распространено, так как в соответствии с официальной таблицей таких вариантов возникнуть не может”, — резюмировал Пялль.

Резюмируя сказанное двумя специалистами, можно предположить, что у Вадима при желании есть шанс изменить написание своей фамилии, и его случай будет рассмотрен индивидуально.

Уважаемые читатели! У вас есть интересный пример из жизни по теме этой статьи? Вы хотели бы рассказать о нем? У вас есть вопросы/мнения относительно русских фамилий в эстонском языке и наоборот? Автор ждет ваших историй: olga.privalova@delfi.ee

Читайте также: