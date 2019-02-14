Москва намерена активизировать сотрудничество с Таллином

Черёмин отметил, что основной целью переговоров стало восстановление взаимодействия между городами до уровня начала 2000-ных, когда столицы России и Эстонии обменивались опытом в различных сферах, делегациями специалистов, сотрудничали в области культуры и искусства, проводили Дни Москвы в Таллине и ответные мероприятия.

По словам министра, российская столица готова к сотрудничеству в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. ”Многие технологии, которые успешно применяются таллиннскими властями, могут быть востребованы в Москве, в том числе информационные технологии”, — подчеркнул Черёмин.

В ходе встреч с руководством Таллина обсуждались возможности совместной работы не только на уровне департаментов, но и на уровне школ и медицинских учреждений. ”Москва реализует масштабную программу повышения квалификации и стажировки врачей и среднего медицинского персонала за рубежом”, — рассказал глава ДВМС. Стороны также положительно оценили перспективы сотрудничества в области спорта и организации спортивных мероприятий.

По мнению Черёмина, возобновление отношений между городами будет способствовать и улучшению отношений между странами.