Мошенники в интернете обещают жертвам вечную любовь и выманивают у них тысячи евро

Жертвами мошеннических схем становятся не только женщины, любовь может ослепить и мужчин. Связывающиеся с мужчинами женщины зачастую родом из России, Испании, Франции или Украины. "Как утверждается, женщины ищут выход из своей нынешней плохой жизни и, по сути, ищут спонсора и готовы предложить виртуальный секс или обещают приехать в Эстонию на встречу", — констатировала Пунак.

По словам Пунак, самое большое различие между направленными на мужчин и женщин мошенническими схемами в том, что по словам пострадавших-мужчин, до вымогательств и угроз доходят быстрее. "А в случае женщин схемы заканчиваются, скорее, выражением разочарованности со стороны мошенника, поскольку больше денег им не отправляют".

Из местных примеров Пунак приводит самую обычную схему, когда женщины обещают за несколько десятков евро устроить стриптиз перед веб-камерой или за большую сумму даже вступить в интимные отношения. "Обещания не выполняют, и не совсем ясно даже то, женщины ли вообще стоят за этими аккаунтами с женским именем на самом деле", — отмечает блюститель порядка.

А мошенники-мужчины представляются отцами-одиночками, которые ищут сочувствия и жалости жертвы, давя на чувства женщин. "Несколько лет назад вспоминается случай также о мошеннике-мужчине, отце-одиночке, который давил на чувства женщин и рассказывал о проблеме, что не может оплатить счета за лечение ребенка. Деньги он получил, но рассказ о больнице, подобно похожим иностранным схемам, все-таки был выдуманной историей", — вспоминает Пунак.

Присматривать следует за пожилыми знакомыми

По словам Пунак, мошенники зачастую выбирают жертв среди людей старше 60 лет. Такой выбор обусловлен открытостью именно пожилых людей в социальных сетях. Например, у них часто в дополнительной информации написано, что они ищут новых знакомых или открыты для новых отношений.

"Внимательными следует быть, если пожилые люди делятся, например, объявлениями о продаже недвижимости и прямо после этого возникает новый так называемый друг по переписке", — объясняет Пунак. Она вспоминает один случай, когда любовные письма именно после продажи начали падать в почтовый ящик и мошенники поэтому получили довольно много денег. "Возможно, что это было стечение обстоятельств, но лучше бояться, чем потом сожалеть, и пообщаться с продающим свою недвижимость знакомым на тему мошеннических схем", — подчеркнула Пунак.