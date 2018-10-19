19.10.2018, 19:21

Мошенники в интернете обещают жертвам вечную любовь и выманивают у них тысячи евро

 (6)
Лийна Канарбик
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST 2
Mobiiltelefoniga helistamine
Pilt on illustreerivFoto: Tanel Meos

В интернете распространяется мошенничество с любовными письмами: злоумышленник манипулирует чувствами жертвы, завоевывает ее расположение и выманивает у нее тысячи евро.

Преимущественно авторами схем любовного мошенничества являются иностранцы, которые представляются ушедшими в отставку военными из США, Великобритании или Австралии, одинокими мужчинами, которые ищут любовь. По словам полицейского Маарьи Пунак, сценарии есть разные, но зачастую жертва даже не понимает, что имеет дело со схемой, до того как материальный ущерб уже причинен.

Но и в Эстонии есть похожие схемы, и по словам Пунак, зачастую ущерб достигает тысяч евро. Но по сравнению с мошенниками иностранного происхождения, местных случаев попадает в полицию меньше. "Означает ли это, что их и в действительности происходит меньше, сложно сказать", — отметила Пунак.

"Мошенники успешны, потому что общаются с жертвой долгое время, создают с ней очень близкие романтические отношения и затем злоупотребляют доверием жертвы, прося материальной помощи на большую сумму", — сказала Пунак и добавила, что денег просят зачастую, например, на организацию встречи или начало новой жизни с жертвой.

Среди жертв как женщины, так и мужчины

Жертвами мошеннических схем становятся не только женщины, любовь может ослепить и мужчин. Связывающиеся с мужчинами женщины зачастую родом из России, Испании, Франции или Украины. "Как утверждается, женщины ищут выход из своей нынешней плохой жизни и, по сути, ищут спонсора и готовы предложить виртуальный секс или обещают приехать в Эстонию на встречу", — констатировала Пунак.

По словам Пунак, самое большое различие между направленными на мужчин и женщин мошенническими схемами в том, что по словам пострадавших-мужчин, до вымогательств и угроз доходят быстрее. "А в случае женщин схемы заканчиваются, скорее, выражением разочарованности со стороны мошенника, поскольку больше денег им не отправляют".

Из местных примеров Пунак приводит самую обычную схему, когда женщины обещают за несколько десятков евро устроить стриптиз перед веб-камерой или за большую сумму даже вступить в интимные отношения. "Обещания не выполняют, и не совсем ясно даже то, женщины ли вообще стоят за этими аккаунтами с женским именем на самом деле", — отмечает блюститель порядка.

А мошенники-мужчины представляются отцами-одиночками, которые ищут сочувствия и жалости жертвы, давя на чувства женщин. "Несколько лет назад вспоминается случай также о мошеннике-мужчине, отце-одиночке, который давил на чувства женщин и рассказывал о проблеме, что не может оплатить счета за лечение ребенка. Деньги он получил, но рассказ о больнице, подобно похожим иностранным схемам, все-таки был выдуманной историей", — вспоминает Пунак.

Присматривать следует за пожилыми знакомыми

По словам Пунак, мошенники зачастую выбирают жертв среди людей старше 60 лет. Такой выбор обусловлен открытостью именно пожилых людей в социальных сетях. Например, у них часто в дополнительной информации написано, что они ищут новых знакомых или открыты для новых отношений.

ТОП

"Внимательными следует быть, если пожилые люди делятся, например, объявлениями о продаже недвижимости и прямо после этого возникает новый так называемый друг по переписке", — объясняет Пунак. Она вспоминает один случай, когда любовные письма именно после продажи начали падать в почтовый ящик и мошенники поэтому получили довольно много денег. "Возможно, что это было стечение обстоятельств, но лучше бояться, чем потом сожалеть, и пообщаться с продающим свою недвижимость знакомым на тему мошеннических схем", — подчеркнула Пунак.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку

19.10.2018
В июле доведенные до отчаяния российские моряки, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, были вынуждены объявить голодовку из-за невыплаты зарплат. Инициаторы акции — четыре человека — обратились за помощью в Delfi. После публикаций им выплатили зарплату, но как оказалось — только этим четырем морякам, остальные до сих пор ждут денег уже 10-й месяц. Представители Palmali конкретных обещаний снова не дают.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередное отравление угарным газом, кража десятков iPhone в Таллинне, заявление Кальюлайд про СССР и зарплаты

19.10.2018
- Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна.
- Очередное отравление угарным газом! Пострадавшего из Пыхья-Таллинна доставили в больницу.
- Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо.
Подробнее




Кийслер о строительстве хранилища для радиоактивных отходов: Палдиски — один из вариантов

19.10.2018
Министр окружающей среды Сийм Кийслер в эфире "Радио 4" пояснил, зачем Эстонии нужно новое хранилище для радиоактивных отходов и почему одним из наиболее вероятным вариантом для его строительства является Палдиски, пишет rus.err.ee.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €
-10% Guess kõrvarõngad naistele USE80903
110,- €
99,- €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €

Мошенники в интернете обещают жертвам вечную любовь и выманивают у них тысячи евро

19.10.2018
В интернете распространяется мошенничество с любовными письмами: злоумышленник манипулирует чувствами жертвы, завоевывает ее расположение и выманивает у нее тысячи евро.
Подробнее



Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: героини драмы Кирилла Сафонова и блистательные дивы Iris Janvier

19.10.2018
От безумств первого дня Таллиннской недели моды 2018 сложно отойти, поэтому показы второго дня выглядели более монотонными по сравнению, но тем не менее все было изящно и красиво, а главное — разнообразно: от авангарда до строгого минимализма и блестящего гламура.
Подробнее